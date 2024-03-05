選戰關鍵周 今「超級星期二」奠大局

阿拉巴馬、科羅拉多、加州和得州等15個州及美屬薩摩亞周二同時舉行民主、共和這兩黨的總統初選，攸關能否獲得提名為總統候選人的三分之一黨代表票。迄今幾乎每場初選均報捷的特朗普，預計在「超級星期二」繼續大獲全勝，使他最遲在3月19日取得超過1215張黨代票門檻，可代表共和黨出戰大選。《國會山報》報道，特朗普和其團隊已準備好徹底擺脫對手黑利，一旦確定取得提名資格，特朗普競選團隊可正式與共和黨全國委員會（RNC）整合，從而開啟聯合籌款機會，也可望RNC協助特朗普支付訴訟費。

拜登民望落後 周四國情咨文振聲勢

至於拜登陣營早已將特朗普視為共和黨總統提名人，將11月大選描繪成一個官司纏身的前總統與一個任內有良好政績的現任總統之爭。拜登將利用周四發表國情咨文的機會，積極闡述連任的必要性，從而提振其選情。白宮官員透露，拜登將在演說中重點提及任內成就，包括通過兩黨支持的基建法案和晶片法案，以及靠民主黨票數通過的《通脹削減法案》。白宮新聞秘書讓-皮埃爾上周五稱，拜登將談及「降低成本，尤其是降低醫療成本；確保我們正在拯救美國民主；保護婦權、團結全國」。

高齡惹選民憂慮 盟友促拜登多露面

不過《華爾街日報》周日發表全國民調顯示，特朗普支持率為47%，較拜登多兩個百分點，《紐約時報》上周六發布的民調更顯示，特朗普的支持率領先拜登5個百分點。拜登以81歲高齡競逐連任也普遍惹來選民憂慮，《紐約時報》和錫耶納學院所做的最新民調顯示，73%登記選民認為拜登太老，無法勝任總統職務，當中61%為上屆支持他的選民，相比之下，有42%登記選民認為特朗普太老無法勝任總統。拜登也因其支持以色列在加沙的政策面對愈來愈多民眾不滿，尤其是年輕選民。

雖然較多選民認為拜登太老難勝任總統職，但特朗普77歲的高齡同樣惹關注，他上周六在弗吉尼亞州集會上，將拜登和前民主黨總統奧巴馬混淆，是他半年內第三次出現同類口誤。他在集會上稱，若自己當選總統能解決俄烏戰爭，又說：「（俄總統）普京並不尊重奧巴馬，以至於他開始隨意談論核武。」

（金融時報/國會山報/衛報/紐約時報）