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美聯邦最高法院裁特朗普可參選 指「叛亂者禁令」只能國會執行 駁回科州禁選判決

【明報專訊】美國聯邦最高法院周一（4日）一致推翻下級法院裁決，變相裁定前總統特朗普（圖，法新社）不但可以角逐周二在科羅拉多州舉行的共和黨總統初選，還可以在全國各州角逐黨內初選以至11月的總統大選，不會再因國會山莊騷亂中「參與叛亂」指控而被禁止參選。聯邦最高法院解釋，州的權限只限於州職位，而不能限制個人尋求擔任聯邦職位，「尤其是總統」；有「叛亂者禁令」之稱的憲法第14修正案第3款（下稱「第3款」）只能由國會執行。上訴得直的特朗普隨即在旗下社交平台形容這是「美國的重大勝利」。

聯邦最高法院罕有地在周日更新日程安排，並顯示周一將發布最少一項裁決，結果是趕及「超級星期二」科羅拉多州初選前公布上述裁決。

事緣科羅拉多州有共和黨和獨立選民去年9月興訟，試圖阻止特朗普出現在該州2024年總統大選的初選選票上。他們引用有「叛亂者禁令」之稱的憲法第14修正案第3款（下稱「第3款」），指特朗普由於涉及2021年1月6日的國會山莊騷亂，因此不具備競選資格。到12月獲科羅拉多州最高法院批准，特朗普隨即上訴到聯邦最高法院。

第3款列明，「任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身分，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參議院與眾議院各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制」。

各州無權阻出任聯邦職位

此案關鍵在於大法官如何解釋第3款。聯邦最高法院的多數意見判辭寫道：「我們的結論是各州可取消個人擔任或嘗試擔任州職位的資格，但按照憲法，各州並無權力就聯邦職位執行第3款，尤其是總統職位……針對聯邦職位持有人和參選人來執行第3款的責任屬於國會而非各州」。

9大法官現意見不合暗湧

惟《衛報》指出，一致裁決背後仍體現最高法院9名大法官的意見不合暗湧，多數意見書只有首席大法官羅伯茨和4名保守派大法官簽署，但3名自由派大法官則質疑多數意見書指只有國會可以決定是否啟動第3款的主張；唯一沒簽署的保守派大法官、由特朗普任命的巴雷特雖也不盡同意由國會決定的理據，但指法院責任是為全國緊張降溫而非升溫，強調大法官之間的分歧遠沒有裁決一致那麼重要。

（衛報/BBC/美國聯邦最高法院網站）

相關字詞﹕國會山莊騷亂 美國最高法院 2024美國總統大選 特朗普

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