MH370失蹤將滿10年 大馬洽私企重啟搜索

2014年3月8日，載有239人的MH370航班從大馬吉隆坡飛往中國北京途中失去聯絡。近10年來，許多乘客家屬仍未有放棄推動搜尋工作。由MH370乘客和機組人員家屬組成的「370之聲」周日（3日）在馬來西亞舉行10周年紀念活動，連同支持者有約500人出席。

Ocean Infinity建議「不成功不收費」

大馬交通部長陸兆福在活動上透露，美國私人海底勘探公司Ocean Infinity稱願意恢復搜尋，並已提交「不成功、不收費」的建議書。他向家屬稱，如果有可靠證據出現，他會盡力取得內閣批准與該公司簽署新合約，並盡快恢復搜索工作，政府現正等候對方回覆開會日期。Ocean Infinity行政總裁期望今年重啟搜索行動。

中國、馬來西亞及澳洲政府曾花近3年時間、耗資約10億港元，在印度洋12萬平方公里海域搜索MH370，但一無所獲，行動至2017年結束。Ocean Infinity也曾參與搜索，到2018年結束。

（路透社/法新社/衛報）