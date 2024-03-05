韓7000醫生違復工令釘牌 影響獲專科資格途徑

保健福祉部上周四（2月29日）早上11時檢視全國100間教學醫院上班情况，錄得8945名資淺醫生缺勤，佔資淺醫生總人數的72%。按復工令恢復上班的有565人。

保健福祉部長曹圭鴻昨晨說：「我們計劃從今天起，為確認缺勤的資淺醫生，派員實地視察，再按法律和原則處置。」其後，保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守在針對今次工潮的簡報會說：「暫停7000多名醫生執照的程序啟動。今天（4日）到現場實際視察確定之前恢復上班的話，實質處分可作斟酌。確定不在者，明天（5日）就會收到預告停牌通知書。」他表示，違反復工令者，不可免被停牌最少3個月。涉事者即使在停牌後馬上復工，勢必導致今年的研習時間不足，拖累獲取專科醫生資格一年或以上。

學期交接 加劇人手荒

此外，行政處分會記錄在履歷上，可能影響日後就業。不過在下達處分前，當局會依法會給予受罰醫生陳述機會；即使當局下達了處分，醫生也可提出取消處分的訴訟或申請禁制令。

韓國每年3月1日為新一個醫生研習年度。不過因為抗議政府決定明年起每年增加2000個醫學額之前，沒有事先深入諮詢醫學界，以及沒有醫療系統改革和教學基建配套等相關配合，醫療界發動工潮，自2月下旬起有逾八成資淺醫生辭職和75%醫科生申請休學。今年這時段許多醫院均出現資淺醫生離職，原定上班的一批見習醫生（尚在攻讀大學的醫科生）、實習醫生（完成大學課程取得醫生資格者）、新任專科醫生（剛完成住院醫生培訓者）也沒履新下，加劇人手不足，情况尤以全羅南道等的地方醫院為甚，令求診者境况雪上加霜，病人家屬焦慮又無奈。

（Newsis/韓聯社）