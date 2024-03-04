馬爾代夫旁設基地 印度強化部署制華

印度在2021年派軍人到馬爾代夫，聲稱為負責此前贈予馬爾代夫的3架直升機及巡邏機的操作與維護工作。然而穆伊祖認為此舉有損國家主權，他當選總統後兌現競選承諾，要求印度撤走士兵。穆伊祖上台令人關注馬爾代夫會否再走親華路線，而印度亦關注中國在馬爾代夫影響力增加情况。

周三啟用 距馬爾代夫130公里

印方原定下周日（10日）起在兩個月內逐步撤走駐印度士兵，但前日又宣布將拉克沙群島（Lakshadweep）的米尼科伊島（Minicoy）上一座臨時基地轉為正式的恰塔尤基地（INS Jatayu），周三起投入運作。印度在1980年代初已在該島部署的海軍分遣隊，將轉為獨立海軍部隊。印度海軍原本已在群島的卡瓦拉蒂島（Kavaratti）設有德韋普拉夏克基地（INS Dweeprakshak），新設海軍基地的米尼科伊島則再靠近馬爾代夫約258公里，距離馬爾代夫以北只有約130公里，橫跨重要的海上交通路線。

建獨立海軍部隊 扼海上要塞

印度海軍聲明稱，會建立一支擁有所需設施及資源的獨立海軍部隊，將增強海軍在群島整體作戰能力，亦會擴大作戰範圍，促進海軍在西阿拉伯海的反海盜和禁毒行動。此外，隨着恰塔尤基地投入運作，海軍將加強在拉克沙群島的立足點，並擴大作戰監視、觸及和補給範圍。法新社報道指出，印度忌憚中國在馬爾代夫日漸增加的影響力。

《印度斯坦時報》引述不願具名的印度官員稱，海軍新部署是要利用國家的地理優勢促進印度的海洋利益。《印度時報》亦引述官員稱，此舉將加強印度海軍在區內作為先遣人員的能力，同時加強與印度本土的聯繫。此外，印度亦計劃在米尼科伊島興建軍民兩用機場；目前群島36個島嶼之中，僅阿格蒂島（Agatti）有機場。

（法新社/印度時報/印度斯坦時報）