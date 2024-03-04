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特朗普連取3州 勢獲大選提名

【明報專訊】美國傳媒上周六（2日）報道，特朗普當天接連在密蘇里、密歇根、愛達荷3州的共和黨黨團會議中勝出，朝拿下共和黨總統提名資格再邁進一步。

特朗普在迄今的共和黨提名戰中每戰皆捷，將挾此聲勢邁向明天（5日）「超級星期二」。「超級星期二」指的是多個州同時舉辦兩黨初選的星期二，結果對選情影響巨大。特朗普已在共和黨提名戰中遙遙領先，「超級星期二」之後應能篤定獲得共和黨候選人資格、11月與民主黨籍現任總統拜登自2020年後再次對決。

拉票無視黨內對手黑利

《紐約時報》報道，特朗普在密蘇里州重挫對手、前南卡羅萊納州長黑利（Nikki Haley），贏得每一個縣的黨團會議。CNN報道，在密歇根州，約2000名共和黨人在黨團會議中投票，結果特朗普拿下全部39張黨代表票。根據美國全國廣播公司（NBC）和美國廣播公司（ABC）推算，愛達荷州的黨團會議同樣由特朗普輕鬆勝出。

特朗普和黑利前天同在明天舉行初選的北卡羅萊納州拉票。特朗普已經放眼11月總統大選，在格林斯伯勒（Greensboro）的集會上少提黑利，幾乎只向拜登開火。他多次重提2020年選舉及他「才是勝利者」的說法。特朗普表示，他今年大選目標是令投票結果「大得無法操縱」。特朗普敦促支持者在超級星期二空群而出「發出信號」。

黑利則在羅利（Raleigh）市中心一個列車站向約千名支持者表示，她才是擊敗拜登的更佳人選。

（法新社/路透社）

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