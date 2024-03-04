戰時閣員「先斬後奏」訪美 觸怒以總理

甘茨辦公室和白宮上周六公布，甘茨今天起將會見賀錦麗、白宮國安顧問蘇利文及民主、共和兩黨國會議員。然而《以色列時報》等傳媒報道，甘茨此行完全在內塔尼亞胡不知情下籌備，違反了要求各部長必須提前得到總理批准外訪和協調行程的政府守則。以國網媒Ynet更指出，甘茨延至上周五（1日）才致電內塔尼亞胡，告知行程計劃和討論內容。一名接近內塔尼亞胡的消息人士透露，內塔尼亞胡憤然「向甘茨部長清楚表示，以色列只有一個總理」。

美官員：以趨接受停火框架

甘茨原為內塔尼亞胡主要政敵，曾任國防部長，去年10月哈馬斯突襲以色列後，應邀加入戰時內閣，惟他與內塔尼亞胡的分歧愈來愈大。他訪美後還將訪倫敦。

以哈戰爭將滿5個月，加沙人道危機愈見升級，聯合國指當地約有57.6萬人面臨饑荒。一名美國高官前天（2日）向傳媒表示，延長停火是向加沙大規模輸送援助物資的最直接途徑，而以色列「或多或少」已接納談判桌上的6星期分階段停火協議框架，「如今責任落在哈馬斯」。他指美國、埃及、卡塔爾等國都在游說哈馬斯，而一旦哈馬斯答允釋放「最脆弱人質」（傷者、病患、長者和婦女），即日可啟動停火6周，以方也會容許更多救援車隊進入加沙。

相關談判周日（3日）再在開羅召開，哈馬斯代表團已抵達。《國土報》引述以色列一名外交高官稱，關鍵問題是獲釋人質的身分及交換釋放的巴人囚犯比例。

（以色列時報/路透社/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）