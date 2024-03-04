德軍援烏網上會議遭竊聽 討論供導彈炸克里米亞大橋 未加密商用平台失守

俄羅斯官媒RT電視台的總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）先在個人網上專頁上載一段德軍網絡會議的文字紀錄，日期為上月19日，參與的4人包括德國聯邦國防軍空軍總監（相當於空軍司令）格哈茨（Ingo Gerhartz）和空軍行動副幕僚長格雷費（Frank Graefe）等。他隨後再於社交平台X發布共長38分鐘的德語會議錄音。

《華爾街日報》報道，錄音內容包括疑似格哈茨指示高層下屬準備報告，向防長解釋向烏克蘭提供金牛座巡航導彈的可行性，他指德國有能力負擔供烏100枚該款導彈，可分開兩批交貨。錄音中德國官員稱他們掌握連接俄羅斯本土的克里米亞大橋周邊詳細地形，分析只需發射10至20枚金牛座導彈穿透俄軍防空網，便足以摧毁該大橋。格哈茨稱：「沒有真正理由說我們不能這樣做（協助烏軍摧毁克里米亞大橋），這只視乎政治紅線。」

涉「金牛座」導彈 朔爾茨稱嚴重

烏軍曾以射程皆約250公里的法國SCALP和英國「暴風影」導彈轟炸克里米亞大橋，但未能為其帶來長久損傷。「金牛座KEPD-350」空對地或反艦巡航導彈射程逾500公里、攜載400公斤炸藥彈頭，以及反電子干擾及低飛等性能，有助避過敵方雷達偵測攔截，擊毁低層建築等地面目標。烏方近期要求德方提供金牛座導彈，但朔爾茨憂慮這會令戰事升級，至今都公開拒絕，他上周一出席德新社一場會議稱烏克蘭目前並「不必定需要」該款導彈，指金牛座導彈「射程非常遠」，其可打擊的目標非英法導彈可比擬。

德國國防部發言人前天承認，該國空軍內部對話遭到截聽，但暫未能確定社交平台流傳的檔案內容是否經過修改。正出訪意大利的朔爾茨形容事態「非常嚴重」，指當局正在調查，將「非常小心、非常深入、非常迅速」弄清事件。《華爾街日報》引述多名德國高官報道，流傳的對話內容真確，稱會議通過非加密的商用線上會議平台WebEx召開，而非軍用線路，其中一名軍官在新加坡的酒店房間中用手機與會。

俄促解釋 德議員指「混合戰」擾援烏

俄羅斯則加緊施壓，外交部發言人扎哈羅娃前天呼籲德方「盡快」就討論內容提供解釋，稱這是西方對俄「混合戰」的證據，形容試圖迴避問題將被視為「承認罪咎」；前總統暨聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫形容德國人「已再度成為俄羅斯的敵人」。外長拉夫羅夫則批評烏克蘭及其後援無意革新訴求，仍尋求戰略上擊敗俄羅斯。

德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼向傳媒稱莫斯科意圖「明顯」，是在「警告」朔爾茨勿供烏金牛座導彈。她亦指德方在安全及反情報範疇明顯脆弱，急需加強。德國《商報》引述反對黨基民盟國會議員基塞韋特稱，俄羅斯正大肆利用諜報和暗中破壞作為「混合戰」手段之一，警告或將有更多機密被截取或外泄，令政府決策等受到影響。

（德國之聲/華爾街日報/衛報）

（俄軍侵烏）