星經濟收益料近30億 公帑贊助非無風險

馬來亞銀行宏觀研究總監埃麗卡．岱（Erica Tay，譯音），若以約七成觀眾來自海外估算，Swift 6場演唱會可為新加坡帶來3.5億至5億坡元（約20.4億至29.1億港元）旅業收益。日本「經濟效果.NET」網估算，Swift上月在東京舉行4晚演唱會，分別為日本全國和東京帶來341億和243億日圓（約17.8億和12.7億港元）經濟收益。澳洲國民銀行則估算，Swift上月中在悉尼和墨爾本共7場演場會，亦令澳洲經濟進帳5.58億澳元（約28.6億港元）。

小型經濟體更易獲宏觀增長

野村證劵全球經濟學家杜思英（Si Ying Toh，譯音）上月中在提交予公司客戶的報告中稱，近年演唱會旅遊急劇發展，具作為經濟活動的重要推動潛力，Swift演唱會對舉辦城市的經濟影響則「不容否定」，當中新加坡及瑞典等小型經濟體，相比美、英、日等大型經濟體，更容易從Swift演唱會獲得宏觀經濟增長。

新加坡傳媒CNA上周五報道，用公帑資助這類高規格娛樂活動不是沒風險，包括成本效益。當局可能向Swift一方付出合共1200萬至1800萬坡元（約7000萬至1.05億港元）酬金，相比所得的5億坡元經濟收益，明顯是明智之舉，但政府必須評估這些活動是否符合國家更廣泛經濟目標。此外，新加坡今次用公帑搶盛事獨家舉辦權先例一開，將來勢面對對手仿效而造成爭奪戰，影響同類活動回報。

（CNBC/新加坡亞洲新聞台）

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