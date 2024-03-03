Taylor Swift巡演大賺 星加碼17億谷旅業 利用疫後報復式心態吸金 再辦盛事拓新景點

新加坡貿易工業暨文化、社區及青年政務部長陳聖輝前天（1日）在國會撥款委員會辯論預算時表示，政府將進一步為旅遊業發展基金（TDF）注資逾3億坡元支持旅遊業發展，確保在競爭加劇情况下保持新加坡的吸引力。新資金將用於開發和推廣新旅遊產品及體驗，包括支持企業開發新的知識產權、振興現有旅遊產品、提高旅遊從業者技能，並幫助旅遊公司提高生產力和創新能力，同時亦會翻新現有景點，並加強提升從業員技能。他表示，新加坡已推出新體驗和產品把握旅遊業復蘇，包括邀得Taylor Swift、BLACKPINK、張學友等國際和區內知名藝人到當地演出。

放眼「演唱會經濟」 打破公幹定調

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）指出，持續幾年的新冠疫情令「YOLO」（You Only Live Once，意指你只活一次）和「FOMO」（Fear of Missing Out，意指害怕錯過）等心態興起，不少人為了不再錯過一些特定活動，不惜大破慳囊到各地參與音樂、體育等盛事，成為疫後旅遊爆發增長的原因之一。總部設於美國的酒店業研究公司STR數據顯示，Taylor Swift去年6月公布新加坡演唱會日期後，當地本月的酒店訂房數字隨即飈升一成，本月至今仍是今年頭8個月內，預約入住率最高的月份。多間航空公司本月從其他東南亞國家到新加坡的航班需求亦激增，連帶機票價格也急漲。

匯豐銀行的東盟經濟學家劉雲（Yun Liu）指出，除了Taylor Swift，新加坡近期亦請得Coldplay和Ed Sheeran等到當地演出，顯示星洲正放眼「演唱會經濟」作為其推動經濟增長的新動力，打破以往星洲作為商務公幹為主的定調，預計這類旅遊相關盛事將大幅提振其國內生產總值（GDP）達10個百分點。

星氣氛穩定 巨星不怕誤觸禁忌

澳洲廣播公司（ABC）前日引述新加坡共和理工學院綜合活動管理專家拉金德蘭（Zachery Rajendran）表示，星洲擁有穩定和安全環境以及「大都會氣氛」，令國際巨星在東南亞之間更傾向選擇該國演出。報道指出，英國流行搖滾男團The 1975兩名成員去年7月在馬來西亞吉隆坡演出期間互吻，觸犯大馬禁止同性戀的法例，令活動遭取消。英國樂隊Coldplay去年底至今年初在東南亞舉行巡迴演唱會，雅加達就有示威者指Coldplay支持同性戀而要求取消其演出。在2012年，美國的Lady Gaga亦因為雅加達的宗教示威者威脅安全而取消在當地的演出。至於中國，Coldplay表示很希望到當地表演，問題是「我們需要批准」。報道指出，北京當局對審批十分嚴格，就算沒有明顯政治立場的樂隊，也很難獲批演出。

（聯合早報/CNBC/澳洲廣播公司）

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