明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

Taylor Swift巡演大賺 星加碼17億谷旅業 利用疫後報復式心態吸金 再辦盛事拓新景點

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift昨（2日）起在新加坡舉行6場演唱會前夕，新加坡宣布將斥資逾3億坡元（約17.5億港元）進一步推動旅遊業，以保持該國競爭和吸引力，新資金將重點用於開發及推廣新的旅遊產品和體驗，並會在未來數年推出更多景點。新冠疫情結束後全球從陷入停擺變成興起「及時行樂」的報復式玩樂心態，觸發疫後盛事旅遊爆發增長，星洲亦因政治和安全環境較周邊東南亞國家穩定，在吸引巨星舉辦活動上顯得較有利。

新加坡貿易工業暨文化、社區及青年政務部長陳聖輝前天（1日）在國會撥款委員會辯論預算時表示，政府將進一步為旅遊業發展基金（TDF）注資逾3億坡元支持旅遊業發展，確保在競爭加劇情况下保持新加坡的吸引力。新資金將用於開發和推廣新旅遊產品及體驗，包括支持企業開發新的知識產權、振興現有旅遊產品、提高旅遊從業者技能，並幫助旅遊公司提高生產力和創新能力，同時亦會翻新現有景點，並加強提升從業員技能。他表示，新加坡已推出新體驗和產品把握旅遊業復蘇，包括邀得Taylor Swift、BLACKPINK、張學友等國際和區內知名藝人到當地演出。

放眼「演唱會經濟」 打破公幹定調

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）指出，持續幾年的新冠疫情令「YOLO」（You Only Live Once，意指你只活一次）和「FOMO」（Fear of Missing Out，意指害怕錯過）等心態興起，不少人為了不再錯過一些特定活動，不惜大破慳囊到各地參與音樂、體育等盛事，成為疫後旅遊爆發增長的原因之一。總部設於美國的酒店業研究公司STR數據顯示，Taylor Swift去年6月公布新加坡演唱會日期後，當地本月的酒店訂房數字隨即飈升一成，本月至今仍是今年頭8個月內，預約入住率最高的月份。多間航空公司本月從其他東南亞國家到新加坡的航班需求亦激增，連帶機票價格也急漲。

匯豐銀行的東盟經濟學家劉雲（Yun Liu）指出，除了Taylor Swift，新加坡近期亦請得Coldplay和Ed Sheeran等到當地演出，顯示星洲正放眼「演唱會經濟」作為其推動經濟增長的新動力，打破以往星洲作為商務公幹為主的定調，預計這類旅遊相關盛事將大幅提振其國內生產總值（GDP）達10個百分點。

星氣氛穩定 巨星不怕誤觸禁忌

澳洲廣播公司（ABC）前日引述新加坡共和理工學院綜合活動管理專家拉金德蘭（Zachery Rajendran）表示，星洲擁有穩定和安全環境以及「大都會氣氛」，令國際巨星在東南亞之間更傾向選擇該國演出。報道指出，英國流行搖滾男團The 1975兩名成員去年7月在馬來西亞吉隆坡演出期間互吻，觸犯大馬禁止同性戀的法例，令活動遭取消。英國樂隊Coldplay去年底至今年初在東南亞舉行巡迴演唱會，雅加達就有示威者指Coldplay支持同性戀而要求取消其演出。在2012年，美國的Lady Gaga亦因為雅加達的宗教示威者威脅安全而取消在當地的演出。至於中國，Coldplay表示很希望到當地表演，問題是「我們需要批准」。報道指出，北京當局對審批十分嚴格，就算沒有明顯政治立場的樂隊，也很難獲批演出。

（聯合早報/CNBC/澳洲廣播公司）

（環球熱話）

相關字詞﹕盛事經濟 The 1975 環球熱話 盛事 Taylor Swift 旅遊業 演唱會 新加坡

上 / 下一篇新聞