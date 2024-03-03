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指伊斯蘭極右損民主 辛偉誠稱打擊極端主義

【明報專訊】以哈戰爭造成加沙大量平民喪生，引發英國多次爆發大型聲援巴人示威，有議員更因其支持以色列立場遭到威脅。首相辛偉誠前日（1日）發表講話，稱英國的多元種族民主正受到伊斯蘭主義及極右分子蓄意破壞，宣布打擊極端主義計劃，包括要求大學禁止校園的極端主義活動，並取消那些入境英國散播仇恨者的簽證。

示威散播仇恨者將撤簽證

英國除了定期有聲援巴人示威，去年11月倫敦也有反對這些示威的極右分子「踩場」，並與警方發生衝突。辛偉誠前日表示，伊斯蘭極端分子和極右組織都在散播「毒藥」，「這些極端主義破壞和犯罪行為正在急劇增加 」，「我們的民主成了目標，市議會和地方活動受到衝擊，國會議員在自己家中也不感到安全」。他說，民眾有權示威及要求保護加沙平民的性命，但不能以此為由支持哈馬斯，他要求警方管控這些抗議活動。

辛偉誠又表示，政府本月會宣布打擊極端主義的新框架，包括要求大學禁止校園內的極端主義活動，並會採取行動「阻止那些旨在破壞英國價值觀的人入境」。他說，內政大臣祁湛明已指示，那些持簽證進入英國的人若選擇在示威中散播仇恨或試圖恐嚇他人，將被撤銷簽證。

對於上周四親巴人激進左翼政客加洛韋（George Galloway）在下議院羅奇代爾選區補選大勝，辛偉誠指選民支持一名「無視去年10月7 日（以色列遭哈馬斯突襲）的恐怖事件、美化真主黨」的候選人，實在令人震驚。

（法新社/路透社/金融時報）

相關字詞﹕辛偉誠（Rishi Sunak） 伊斯蘭主義 極右 極端主義 英國 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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