日前自衛官挺身控性侵 獲國際婦女勇氣獎

現年24歲的五之井里奈，2022年挺身爆料指遭男性自衛官性侵犯，引起軒然大波。除了日本防衛省革除涉事男隊員，福島地方法院去年12月亦對3名被告判監2年、緩刑4年。五之井因公開控訴遭性騷擾引爆自衛隊內MeToo事件，去年9月獲美國《時代》雜誌選為次世代百大人物。

揭禁忌問題 促自衛隊改革

美國國務院「國際婦女勇氣獎」（International Women of Courage Award）來到第18屆，今年有包括五之井等來自不同地區的12名女性獲獎。五之井獲獎理由是實名控訴在自衛隊遭性侵犯，讓在日本被視為禁忌的問題曝光，其勇氣鼓舞了那些曾受害的無數人，讓他們不再選擇在沉默中受苦，而是勇於公開自身經驗。此外，五之井的行動也促成了自衛隊改革，以建立不論性別都能安心服役的環境。

五之井向路透社說：「如果人們因為我的行動而看到勇氣或鼓勵他們去改變，我感到高興。接受這個獎項意味着我的行動沒有錯。我希望我能夠鼓舞其他人，以及那些無法站起來的人。」頒獎儀式將於周一在白宮舉行。

（中央社/路透社）