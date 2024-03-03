美駐星大使涉恐嚇員工 浪費公帑

花公帑買鋼琴供友在軍艦演奏

OIG報告指出，在定期審查中，受訪的大使館職員稱害怕受到卡普蘭（Jonathan Kaplan）報復甚至直接威脅，「他們形容大使對員工的態度是輕視和威嚇」。報告形容卡普蘭與新加坡政府一些部門關係不佳，損害美國與這個具有重要戰略意義的亞太國家推進關係的努力。卡普蘭被發現未遵從國務院的政策和程序，包括未使用與美國政府簽訂合約的旅行社，也沒遵守乘搭美國航空公司的法例要求，且未付4.8萬美元（約37.4萬港元）旅行費用又或未提交足夠文件以作報銷。

調查又顯示卡普蘭浪費公帑，包括花費近1萬美元在未經授權的諮詢費，以及花2.7萬美元買鋼琴，好讓其朋友在美國軍艦的派對上演奏。這些開支導致大使館減少資助其他本可以更有效地促進美國在星利益的公共外交項目。OIG批評，卡普蘭在誠信正直、戰略規劃、合作或溝通上未以身作則，敦促國務院評估其領導能力，在適當情况下採取糾正措施。

卡普蘭回應稱會承擔全部責任，承諾會解決OIG報告提出的問題。白宮國安會發言人柯比稱，總統拜登有信心國務院會嚴肅看待這事，「總統一向希望派駐海外代表，以尊重和體面方式管理人員」。

美國歷屆總統均有將部分大使職位分配給沒有外交經驗的競選金主和政治盟友以作回報，今次OIG調查結果將惹外界審視。卡普蘭原是企業家，在10年間給民主黨競選活動捐款逾10萬美元後，2021年底在毫無政府任職經驗下當上駐新加坡大使。其任內正式場合衣著風格也受關注，例如與美國防長奧斯汀及新加坡總理等高官會面時，卡普蘭都只穿T恤、外套和牛仔褲。

（路透社/海峽時報/彭博社）