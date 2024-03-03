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美展開空投物資 被質疑治標不治本

【明報專訊】加沙市過百領糧者死亡慘劇發生後，美國昨日（2日）首次展開空投行動。不過救援組織稱此舉治標不治本，且反映美國無力說使以色列放寬救助巴人。

以軍對加沙持續近5個月的大規模空襲和地面行動，再加上以色列嚴格限制邊境物資進出，令該區尤其是北部陷入饑荒邊緣。上周四的領糧混亂和流血事件，更突顯了當地除了失去哈馬斯作為行政管治單位，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）又因被指勾結哈馬斯而受調查而損害支援工作，令救濟系統崩潰。

美國昨日派出3架C-130運輸機，首次空投物資到加沙，官員稱當中包括超過3.5萬份餐食。總統拜登上周五（1日）表示，正研究其他救助走廊，包括「海上走廊輸送大量人道援助的可行性」，以及推動以色列開放更多救援車輛進入加沙。自去年11月，約旦、法國、荷蘭均曾試過空投物資入加沙，埃及和阿聯酋也開始合作空投。

無管控人群反促爭搶衝突

不過，國際救援委員會（IRC）表示，空投反而分散研究「大規模救助的解決方案」的人力物力和時間。前聯合國人道救援人員哈登（Dave Harden）指出，純粹空投而沒有地面人員管控人群，可危害地面的人和造成爭搶衝突，此舉顯示拜登對以色列束手無策，只讓華府官員「自我感覺良好」。樂施會也認同沒有安全分發計劃的物資空投行動，除了象徵意義，無補於事。

（路透社/Politico/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕拜登 加沙 救援物資 以巴衝突 人道援助 以色列-哈馬斯戰爭

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