加沙輪物資百死慘劇重組 多人證中槍 目擊者指以軍無預警施襲 車隊未到已開火

據哈馬斯掌控的加沙衛生部指，事件造成115人死、逾750傷。聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）表示，加沙市希法醫院迄上周五早上接收了涉事逾70具罹難者遺體，醫治了逾700名傷者，其中約200人留院。聯合國秘書長發言人指，一支聯合國小組上周五早上抵達醫院派遞醫療補給品與會晤涉事傷者，其間在一眾接受治療的生還者中見到「大量槍傷」。

醫護及聯國小組報稱見「大量槍傷」

另一間接收事故傷者的加沙市卡邁勒阿德萬醫院，臨時醫院經理薩勒哈向英國廣播公司（BBC）稱，接收的176名傷者中有142人中槍，其餘是踐踏事故中四肢骨折；同院護理部醫生薩巴赫向《紐約時報》指接收傷者約150人，另有12名死者，看到大概95%傷口都是胸腹中槍。

事發時正值救援物資車隊進入加沙市，應對當地糧食短缺危機。以色列一直否認有猛烈槍擊發炮，歸咎事故肇因是人踩人，以軍發言人哈加里稱護送貨車的以軍坦克「開火數下」警告「暴徒」散開，但事態失控，「數千名」加沙人湧去貨車「粗暴推撞甚至踐踏其他加沙人，搶掠人道物資」。

以公布影片被指經大幅剪輯

以方又公布影片嘗試反駁指控，惟BBC等西方傳媒分析後指，片段經大幅剪輯，並非同一地點（見另圖）。從這點看似乎更接近比哈加里發言前另一以方官員對路透社的說法，即事件涉及相隔數百米之間的兩宗事故，先發生的是數十人企圖搶走車上救援物資時遭車輾或踐踏而釀成傷亡，其後到貨車駛離時再發生士兵對部分巴人迫近感到受威脅而開火。

英美傳媒又引述目擊者的說法挑戰以方版本。報道指出，數千名缺糧已久的加沙市居民聽聞救援物資將至，即沿着救援車隊取道的拉希德（Al-Rashid）海岸公路守候，惟車隊在上周四凌晨4時進入市南前，以軍已不時向現場平民開火，直至早上7時左右。未到早上6時半，現場記者已發放一批死傷者和救援物資染血的相片。

在場記者：他們以機關槍直射

《紐時》引述在場紮營通宵守候車隊的舒利稱，早在當日約凌晨3時半，一架以軍坦克已在車隊出現前迫近，向天開槍和至少發了一炮，他就逃回已毁壞的建築物避難。不久貨車來到，民眾湧上去爭搶食物和飲料。在場攝影記者哈穆達指，車隊來到後民眾跑過去爭奪飲食，但到他們走近坦克時，坦克直接開火，「我看到他們以機關槍直射」。舒利形容自己看到從未想過會見到的景像，他說：「我看到民眾中槍倒地，其他人就只去拿取食物，持續為性命奔走。」他還指有部分人被車隊輾過。《華盛頓郵報》另引述其他目擊者稱，以軍開火前「毫無預警」。

上述削弱以色列說法可靠性的人證物證，令以色列面臨更大國際壓力。法國總統馬克龍要求對以軍士兵在事件中的角色尋求「真相和公義」。非洲聯盟委員會主席穆薩法基發表公開信，強烈譴責以軍「大規模殺害排隊等待人道援助的巴人」，要求進行國際調查。美國總統拜登稱相信以方會調查事發經過。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）