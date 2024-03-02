得州遏偷渡新法暫緩生效 官司料打到最高法院 美邊境黨爭變州鬥聯邦 恐釀憲制危機

這次成為焦點的法律是得州去年12月通過的「參議院第四法案」（SB4），訂明非法入境屬「罪行」，准許州內執法人員逮捕、扣留非法入境者，州法官可下令將他們遣返墨西哥。接受自願遣返的非法入境者可獲銷案，拒絕遣返者會被起訴，其中初犯者可被囚最多6個月，重複犯案者可被判監兩年至20年。

准州自行執法 掀僭越聯邦權爭議

得州有全美第二多的「無證移民」人口（2021年估計數字160萬，僅次於加州），反映美墨邊境偷渡如何猖獗。共和黨的州政府已屢次抗議，例如將非法入境者送到民主黨人執政的「庇護城市」和下令國民警衛隊修建未經聯邦批准的邊境屏障，SB4則是最新一個大動作，卻惹來僭越聯邦政府權力的爭議。

有公民組織去年12月入稟挑戰，其後拜登政府加入戰團，司法部今年1月初入稟得州奧斯汀聯邦地方法院控告得州州政府，要求裁定SB4違憲和無效，兩案其後合併審議。司法部主張SB4牴觸處理移民和驅逐程序的聯邦法律，僭越憲法賦予聯邦政府監管移民和管理邊界的「專屬權力」，又指州政府遣返之舉可能損害美國與主要貿易伙伴墨西哥的外交關係，變相侵犯聯邦政府的外交角色。

右翼控共和黨倡抵抗 響「內戰」聲

SB4爭議逐漸演變成攸關美國聯邦與州關係定義的憲政危機。得州農工大學法律系教授馬魯夫不諱言，倘若SB4最終獲法院批准生效，這將是「全新世界」，「假如這都獲准，很難想像得州還有什麼不能做」。即使是主審本案的聯邦地方法官埃兹拉（David A. Ezra）也在審訊期間質疑，如果加州和緬因州等地都效法制訂州級移民和驅逐法例，美國恐怕會由「聯邦」變成「邦聯」。

埃茲拉前日對SB4下達臨時禁制令，他解釋指若該法生效，將令聯邦政府「遭受嚴重、不可彌補的傷害」，因為這會啟發其他州自行立法，令歷史上由聯邦政府單獨管轄維繫的移民法律淪為不一致法規大雜燴，「SB4威脅到美國必須以單一聲音管制移民的基本見解」。他指得州與聯邦政府在移民政策分歧，並未構成違反美國憲法和聯邦法律「至高條款」地位的理由。

得州州政府隨即就臨時禁制令上訴至聯邦巡迴上訴法院，共和黨籍州長阿博特表明州政府不會退讓，預期SB4最終會交上最高法院定奪。他一直批評拜登政府沒有阻止偷渡客「入侵」，故各州應有自衛權。憲法學者質疑阿博特歪曲憲法，引發隨時導致國家分裂的憲制危機。

在共和黨愈見佔據主導的右翼陣營近期更響起愈來愈多的「內戰」、「抵抗」等論述，極右眾議員格林甚至主張共和黨控制的「紅州」跟民主黨控制的「藍州」倒不如「全國離婚」（national divorce）。右翼傳媒和共和黨人則指控拜登政府將日常由州長指揮的國民警衛隊「聯邦化」，逼其在州或聯邦之間選邊，隨時引發暴力對抗甚至繼南北戰爭後又一場內戰。

（環球經緯）

明報記者