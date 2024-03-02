新加坡今迎Taylor Swift演唱會 文化部長：補貼金額低於外傳

新加坡《海峽時報》和CNA昨日分別刊登唐振輝的專訪。唐振輝在《海峽時報》談到項目成事的緣由，他去年初率團到洛杉磯推廣新加坡體育城（Sports Hub），接觸當地的音樂會及體育賽事營運商及經紀公司等，其間得悉Swift未決定國際巡演日期後洞察商機，立即發出邀請並研究配合方案，到去年5月簽署協議，6月正式公布。

惟這輪演唱會舉行前不久，泰國首相賽塔指新加坡以每場資助約200萬至300萬美元（約1560萬至2340萬港元）方式取得Swift巡演東南亞獨家主辦權，惹起外交風波，連菲律賓也有議員質疑此舉影響兩國關係。CNA昨引述消息指該金額是包括全部6場演出，並非「逐場計」。唐振輝接受CNA訪問時則只稱金額沒外傳那麼高，又強調主辦方選擇地點時「確切知道自己在做什麼」，不會只考慮有否補貼。

（海峽時報/CNA）