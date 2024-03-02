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新加坡今迎Taylor Swift演唱會 文化部長：補貼金額低於外傳

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift今日（2日）起在新加坡舉行6場演唱會，是其巡迴演唱會在東南亞的唯一一站，事前卻掀起星洲政府出錢「獨佔」區內行程的爭議。新加坡文化部長唐振輝接受國內媒體訪問時，否認政府出資金額像外面傳出那麼高，但未正面回應是否要求獨佔權，又指去年訪美時發現這項商機，隨即成功邀請Taylor Swift團隊安排新加坡站。

新加坡《海峽時報》和CNA昨日分別刊登唐振輝的專訪。唐振輝在《海峽時報》談到項目成事的緣由，他去年初率團到洛杉磯推廣新加坡體育城（Sports Hub），接觸當地的音樂會及體育賽事營運商及經紀公司等，其間得悉Swift未決定國際巡演日期後洞察商機，立即發出邀請並研究配合方案，到去年5月簽署協議，6月正式公布。

惟這輪演唱會舉行前不久，泰國首相賽塔指新加坡以每場資助約200萬至300萬美元（約1560萬至2340萬港元）方式取得Swift巡演東南亞獨家主辦權，惹起外交風波，連菲律賓也有議員質疑此舉影響兩國關係。CNA昨引述消息指該金額是包括全部6場演出，並非「逐場計」。唐振輝接受CNA訪問時則只稱金額沒外傳那麼高，又強調主辦方選擇地點時「確切知道自己在做什麼」，不會只考慮有否補貼。

（海峽時報/CNA）

相關字詞﹕政府補貼 The Eras Tour 唐振輝 巡迴演唱會 Taylor Swift 新加坡

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