加沙領物資平民死 中土譴責美促調查

加沙醫院稱收約百名中槍傷者

加沙衛生部前晚稱，遭射殺死亡人數增至112，另有760傷，哈馬斯政治局成員里什格歸咎以方。加沙市卡邁勒．阿德萬醫院稱接獲12名身受槍傷的屍體，以及約100名中槍傷者。事發後趕到現場的阿拉伯裔醫生馬斯里向《紐約時報》表示，目睹數十人分別頭、頸、大腿鼠蹊部中槍，另看見明顯死於踩踏或被車輾壓的屍體。

《紐時》引述一名以色列軍官稱，事發時數千人包圍約30輛貨車搶奪物資引發人踩人，物資車司機為求脫身踩油門亦輾過部分民眾。他續稱，車隊尾有數十民眾走近封鎖道路的以軍和坦克，觸發後者開槍，但未交代是否有人死傷於槍擊。

以軍發言人哈加里之後在電視簡報稱，數十人爭物資期間被踩死或踩傷，護送救援車隊的以軍則在事態開始失控時先向天開槍示警，再開火驅散民眾，強調以軍沒打擊救援車隊，「只有在面對危險、當暴民以危及他們方式移動」才開槍。

美國國務院發言人米勒前天表示，緊急尋求更多關於事件真相的資訊，稱美方將密切監督調查過程，並尋求事件答案。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，中方對事件感到「震驚並強烈譴責」，敦促有關各方，特別是以色列「立即停火止戰，避免更嚴重人道主義災難」。土耳其則譴責以色列「蓄意集體消滅巴人的又一例證」。

（衛報/紐約時報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）