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俄常見藉喪禮反政府 當局恐損普京權威

【明報專訊】在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的家人、其團隊和多名俄國名人壓力下，俄羅斯當局終在納瓦爾尼死後八日交還他的遺體，喪禮亦在周五於莫斯科舉行。俄羅斯當局對納瓦爾尼的喪禮嚴陣以待，因俄羅斯喪禮素有被用作表達對專制政權不滿的歷史。悼念納瓦爾尼的活動可能會造成動盪，顯示總統普京大權在握，卻不得民心。

一度拒還屍體阻辦喪禮

當局一度不肯向納瓦爾尼家屬交還遺體，又曾威脅納瓦爾尼母親柳德米拉若不同意秘密下葬，就直接將他葬在流放地，柳德米拉堅守立場，強調政府應守法。納瓦爾尼的團隊亦發布多位名人影片，批評政府行為有違禮節，要求普京交還納瓦爾尼遺體。納瓦爾尼家人最終能夠領回遺體並舉行葬禮。

俄國歷來不乏高度政治化的葬禮，在19世紀末至20世紀初，學生及反政府革命者都利用葬禮，特別是反政府人物的葬禮作為公開示威和抗議的機會。例如多次批評政府及東正教會人員的俄國著名作家托爾斯泰（Leo Tolstoy）1910年逝世後，家人計劃在他位於圖拉（Tula）莊園辦葬禮。政府為減少出現示威活動機會，派秘密警察製造火車延誤，阻礙支持者出席，又派一隊警察參加葬禮。

從多方面而言，納瓦爾尼的葬禮都更政治化；他2018年曾嘗試與普京競逐總統，被視為反對派領袖，而且難以想像他是死於自然。目前在俄羅斯，任何形式的政治反對都會面臨監禁和警察毆打，葬禮示威則可為反對派帶來希望及展示團結，讓不滿普京的人知道其他人亦對現狀感憤怒。

《時代》雜誌指納瓦爾尼葬禮或引發無數人譴責普京的腐敗、威權主義和侵烏戰爭，這種爆發或難以控制，亦反映出與俄羅斯宣傳的愛國景象截然不同的真實國家狀况；這或可解釋政府在交還遺體一事為何猶豫不決，及要打壓悼念納瓦爾尼的民眾。

（時代）

相關字詞﹕反政府 葬禮 納瓦爾尼（Alexei Navalny） 普京 俄羅斯

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