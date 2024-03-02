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無懼俄警 數千民眾送別納瓦爾尼 教堂架圍欄防暴車進駐 當局事前警告不准示威

【明報專訊】俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的喪禮昨日（1日）在莫斯科南部馬利諾（Maryino）區舉行，數以千計民眾到舉行喪禮的教堂弔唁。俄羅斯當局嚴陣以待，在教堂和墓園周圍部署大批警員及防暴警車。政府事前警告民眾不可在葬禮現場周邊舉行未經許可的示威活動。俄羅斯人權監察組織OVD-Info昨表示，警方昨在莫斯科及全國各地的悼念納瓦爾尼活動中共拘留45人。

納瓦爾尼上月16日在北極圈流放地服刑期間死亡，終年47歲，他的喪禮當地時間昨日下午2時（本港時間昨晚7時）在「聖母撫慰我的悲傷」教堂舉行。教堂周邊架起圍欄，當局亦出動大量警員及防暴警車，但是通道仍然保持開放。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，任何未經批准的聚集都是違法，參加者將被追究責任。到場弔唁的民眾斯捷潘諾娃（Anna Stepanova）質疑當局在害怕什麼，又稱：「像他這樣的人不應死去：誠實、有原則、願意犧牲自己。」美國、法國及德國駐俄大使亦有到場悼念。

大批手捧鮮花和蠟燭的民眾形成長長人龍，從教堂延伸至外面的路，另有其他民眾聚集街上、靠在欄杆，或站在高處。安放納瓦爾尼遺體的棺木運抵教堂時有民眾拍手，並大叫納瓦爾尼的名字，又大喊「向戰爭說不」、「我們永不忘記」等口號。

弔唁者叫反普京口號 全國拘45人

英國廣播公司（BBC）記者指喪禮現場雖然有大批警員戒備，民眾在大叫「沒有普京的俄羅斯」、「俄羅斯將獲自由」等口號。OVD-Info表示，警方昨在莫斯科及全國各地的悼念納瓦爾尼活動中共拘留45人；自納瓦爾尼去世後，有約400名民眾在不同地方的悼念活動上被捕。納瓦爾尼遺孀尤莉婭早前稱，憂慮喪禮會因當局的進一步拘捕行動而受阻；她周三在歐洲議會表示不確定喪禮能否和平舉行，警方會否拘捕到場悼念丈夫的人。

民眾擁抱納瓦爾尼母：原諒我們

在教堂舉行的喪禮上，納瓦爾尼遺體被放在打開的棺木，其父母亦有出席喪禮。靈柩被移送出教堂時，民眾向靈車投擲鮮花送別，亦有人在呼叫口號。社交網站有片段顯示，納瓦爾尼母親柳德米拉在喪禮後步出教堂時，有人走近擁抱她並表示「謝謝你的兒子」及「原諒我們」。

納瓦爾尼的靈柩移送到教堂附近、距離莫斯科河（Moskva River）只有一小段路程的鮑里索夫墓地（Borisovo cemetery），在美國傳奇歌星法蘭仙納杜拉名曲My Way曲音之中入土。

身處海外的尤莉婭在丈夫落葬後於社交網站X貼文，感謝過去26年來納瓦爾尼帶給她幸福，又表示：「我不知道沒有你我要如何生活，但我會盡力讓你在那裏為我感到高興及驕傲。我不知道我是否能做到，但我會嘗試。」

（法新社/BBC/路透社/CNN）

相關字詞﹕普京 納瓦爾尼（Alexei Navalny） 俄羅斯

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