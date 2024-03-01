澳情報組織：前政客賣國羅致間諜

布格斯（Mike Burgess）周三表示，這個現已解散稱為「A組」（A-Team）的外間情報網絡在數年前成功招攬一名前政客，後者曾籌組一次海外會議，會上外國間諜冒充官僚招募與會者，最終透過一名學者獲得安全和國防資訊。該政客甚至曾提議將時任總理的家人納入間諜行列，惟計劃沒有實行。

布格斯稱，A組的間諜會扮成虛構公司的顧問、獵頭人員、官員、學者和智庫研究員，目標對象包括學生、學者、政客、商人、執法人員和公務員，會付錢以獲取有關貿易、政治、外交政策和國防等議題的報告，其中對美英澳三邊安全伙伴關係（AUKUS）簽署的防務條約信息尤感興趣。

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）的兒子亞力克斯昨向澳洲新聞網稱，2017年他曾因基建項目成為「疑似中國特工」的目標，他自覺經歷符合布格斯提及的總理家庭成員。

（法新社/金融時報/BBC）