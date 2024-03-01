明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

麥康奈爾辭參院領袖 共和黨轉向

【明報專訊】美國資深參議員麥康奈爾（Mitch McConnell，圖）周三（2月28日）宣布今年11月大選後卸任參議院共和黨領袖，但打算繼續出任參議員至2027年1月任期結束。他承認他的列根保守派國家安全觀，已使他與現在由前總統特朗普領導的共和黨格格不入。

黨內傳統保守主義沒落

麥康奈爾周三在參議院宣布決定時表示，是時候交棒給下一代領袖，又說妻子趙小蘭的妹妹趙安吉2月在得州車禍去世，是他決定卸任的原因之一。

麥康奈爾的決定，標誌共和黨正在發生強烈的意識形態轉變，從時任總統列根所代表的傳統保守主義和堅固的國際聯盟，轉向前總統特朗普所代表的激進、經常帶有孤立主義色彩的民粹主義。麥康奈爾強調：「我比以往任何時候都更加堅信，美國的全球領導至關重要，這對於維護列根所描述的那座『山巔上的光輝城市』（shining city on a hill）是必要的。」

現年82歲的麥康奈爾1985年當選肯塔基州聯邦參議員，2007年開始擔任參議院共和黨領袖，是歷來在任時間最長的參議院政黨領袖。他去年3月曾經跌倒，並出現腦震盪，一度缺席參議院工作近六星期；同年7月底和8月底，他兩度在公開場合發言期間，突然僵住不動一段時間，令外界關注他的健康情况。

彭博社報道，選麥康奈爾的繼任者，將成共和黨對援助外國及美國聯盟重要性兩問題看法的一次公投。參院內3名「約翰」：南達科他州的圖恩（John Thune）、得州的科尼（John Cornyn）和懷俄明州的巴拉索（John Barrasso），被視為接任熱門。

（紐約時報/路透社/BBC）

上 / 下一篇新聞