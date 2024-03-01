麥康奈爾辭參院領袖 共和黨轉向

黨內傳統保守主義沒落

麥康奈爾周三在參議院宣布決定時表示，是時候交棒給下一代領袖，又說妻子趙小蘭的妹妹趙安吉2月在得州車禍去世，是他決定卸任的原因之一。

麥康奈爾的決定，標誌共和黨正在發生強烈的意識形態轉變，從時任總統列根所代表的傳統保守主義和堅固的國際聯盟，轉向前總統特朗普所代表的激進、經常帶有孤立主義色彩的民粹主義。麥康奈爾強調：「我比以往任何時候都更加堅信，美國的全球領導至關重要，這對於維護列根所描述的那座『山巔上的光輝城市』（shining city on a hill）是必要的。」

現年82歲的麥康奈爾1985年當選肯塔基州聯邦參議員，2007年開始擔任參議院共和黨領袖，是歷來在任時間最長的參議院政黨領袖。他去年3月曾經跌倒，並出現腦震盪，一度缺席參議院工作近六星期；同年7月底和8月底，他兩度在公開場合發言期間，突然僵住不動一段時間，令外界關注他的健康情况。

彭博社報道，選麥康奈爾的繼任者，將成共和黨對援助外國及美國聯盟重要性兩問題看法的一次公投。參院內3名「約翰」：南達科他州的圖恩（John Thune）、得州的科尼（John Cornyn）和懷俄明州的巴拉索（John Barrasso），被視為接任熱門。

（紐約時報/路透社/BBC）