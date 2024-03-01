同日巡邊境 拜登特朗普移民議題交鋒

拜登到訪得州東南部里奧格蘭德河谷地區的布朗斯維爾（Brownsville）。里奧格蘭德河谷地區是非法移民越境入美的熱點。拜登行程編排會見邊境巡邏隊代表、海關和執法官員，並發表講話。

特朗普上月成功推動國會共和黨人投票封殺收緊邊境入境規則的跨黨派法案。白宮發言人讓-皮埃爾在拜登出發前表示，拜登此行要羞辱那些抵制法案的共和黨議員，「（拜登）去那裏是為了強調共和黨人從中作梗」。

選民關注移民湧入問題

特朗普行程則包括周四在得州州長阿博特陪同下，前往距離布朗斯維爾約520公里的伊格爾帕斯（Eagle Pass）。這是另一個得州與聯邦政府之間有關邊境安全爭議的熱點。特朗普將攻擊拜登處理邊境問題不當。

拜登因被共和黨人指摘未能控制邊境而備受壓力，去年呼籲國會提供更多執法資金，並表示如果獲得新權力以拒絕移民，他將「關閉邊境」。特朗普擔任總統期間，強硬的反移民立場一直是他政治認同的核心。他已承諾如果重返白宮，將展開美國有史以來規模最大的遣返計劃。

進入美國的非法移民人數創新高，大量移民湧入已成為選民關注的主要問題。

（路透社/BBC）