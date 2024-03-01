明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

普京國情咨文警告核衝突風險

【明報專訊】俄羅斯總統普京周四（2月29日）發表國情咨文（圖），警告西方國家如派兵到烏克蘭，將面臨核衝突風險，他指俄國擁有打擊西方國家領土目標武器。《金融時報》指這是自俄軍侵烏兩年多來，普京就動用核武的最明確威脅。芬蘭及瑞典在俄軍侵烏後申請加入北約並獲批，普京稱會加強俄國西部軍力。

俄軍侵烏踏入第3年而烏克蘭反攻進展未如理想，法國總統馬克龍周一（2月26日）稱不排除派地面部隊到烏克蘭參戰，多國以至北約其後表明無意出兵。普京昨天發表國情咨文，稱俄國記得「那些出兵俄國的國家命運，如今那些潛在干預者的後果將更悲慘」。他指西方提供先進武器及北約可能派兵，都帶來核衝突風險。

普京又指會加強接壤北約國家邊境的軍力部署，藉此抵銷芬蘭及瑞典加入北約帶來的威脅。兩國在俄軍侵烏後放棄軍事不結盟政策並申請加入北約，芬蘭去年已正式加入，瑞典周一亦獲匈牙利最後首肯，將成為第32個北約成員國。

此外，普京指俄國準備與美國就軍備控制作談判​​，但亦稱俄國核武力量已完全準備好投入使用，新武器系統亦即將完成，他表示這些武器系統基本不可能被擊落。

否認太空核武 斥圖拖俄軍備競賽

普京亦否認美國稱俄國計劃在太空部署核武的說法，指摘西方試圖將俄國拖入軍備競賽，重演他們1980年代對蘇聯的把戲；當時蘇聯在軍事過度開支，加速其在1991年解體。

（路透社/法新社/金融時報）

相關字詞﹕國情咨文 核武 北約 普京 烏克蘭 俄軍侵烏 俄羅斯

上 / 下一篇新聞