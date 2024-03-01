普京國情咨文警告核衝突風險

俄軍侵烏踏入第3年而烏克蘭反攻進展未如理想，法國總統馬克龍周一（2月26日）稱不排除派地面部隊到烏克蘭參戰，多國以至北約其後表明無意出兵。普京昨天發表國情咨文，稱俄國記得「那些出兵俄國的國家命運，如今那些潛在干預者的後果將更悲慘」。他指西方提供先進武器及北約可能派兵，都帶來核衝突風險。

普京又指會加強接壤北約國家邊境的軍力部署，藉此抵銷芬蘭及瑞典加入北約帶來的威脅。兩國在俄軍侵烏後放棄軍事不結盟政策並申請加入北約，芬蘭去年已正式加入，瑞典周一亦獲匈牙利最後首肯，將成為第32個北約成員國。

此外，普京指俄國準備與美國就軍備控制作談判​​，但亦稱俄國核武力量已完全準備好投入使用，新武器系統亦即將完成，他表示這些武器系統基本不可能被擊落。

否認太空核武 斥圖拖俄軍備競賽

普京亦否認美國稱俄國計劃在太空部署核武的說法，指摘西方試圖將俄國拖入軍備競賽，重演他們1980年代對蘇聯的把戲；當時蘇聯在軍事過度開支，加速其在1991年解體。

（路透社/法新社/金融時報）