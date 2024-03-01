巴人輪物資以軍開槍 百死慘劇 哈馬斯指摘大屠殺 以稱人踩人奪命

拜登憂影響停火談判

事發於黎明前，有目擊者向法新社表示，當時有數以千計急需糧食的民眾湧向加沙市西部納布爾西（Nabulsi）迴旋處的運載救援物資貨車。該目擊者說：「載滿物資的貨車太接近在當地的部分軍隊坦克，而數千計民眾衝向貨車。當民眾走得太近坦克時，士兵就向民眾開火。」

死傷者被送往加沙的數間醫院。加沙衛生部發言人稱數十名傷勢嚴重的人被送往希法醫院，但由於醫療和人力不足，醫生無法應付大量傷者。

英國廣播公司（BBC）引述以軍消息，指有民眾以「危及部隊」的方式走近士兵時，士兵遂向民眾開火。以軍在聲明指事發前民眾包圍貨物車及搶走物資，有數十人因被推擠、人踩人及被貨車輾過而死亡。以國政府發言人形容事件為「悲劇」，稱初步迹象顯示巴人喪生是因貨車衝向等候分發物資的人群而引起。

巴勒斯坦常駐聯合國日內瓦辦公室觀察員赫萊希（Ibrahim Mohammad Khraishi）在人權理事會上，就周四事件傷亡情况跟以色列代表對質，稱：「這些是人盾嗎？這些是哈馬斯戰鬥人員嗎？」美國白宮國家安全委員會發言人周四發聲明稱，正調查以軍向加沙市等待援助巴人開火的報道，形容為「嚴重事件」，「這突顯擴大並維持向加沙提供人道援助的重要性，包括通過可能的臨時停火」。

死亡巴人數目突破3萬

以哈戰爭自去年10月7日以來已持續逾4個月，加沙衛生當局周四稱已造成逾3萬巴人死亡，包括約2.1萬名婦孺，另外有約7000人失蹤，約7萬人受傷。

（BBC/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）