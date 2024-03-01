明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

巴人輪物資以軍開槍 百死慘劇 哈馬斯指摘大屠殺 以稱人踩人奪命

【明報專訊】加沙衛生部周四（2月29日）指以軍在北部加沙市一個人道援助分發地點，向一班等候領取物資的巴勒斯坦人開火，造成最少104人死亡，760人受傷，並譴責這是一場「大屠殺」。以方確認有士兵向「構成威脅」的民眾開槍，又指數十人是被踐踏致死和被貨車輾斃。聯合國人道主義事務副秘書格里菲斯譴責事件，說「加沙的生命正以驚人速度流逝」。美國總統拜登周四表示，美國正在核實有關這宗事件的「互相矛盾說法」，並說事件可能使停火談判複雜化。

拜登憂影響停火談判

事發於黎明前，有目擊者向法新社表示，當時有數以千計急需糧食的民眾湧向加沙市西部納布爾西（Nabulsi）迴旋處的運載救援物資貨車。該目擊者說：「載滿物資的貨車太接近在當地的部分軍隊坦克，而數千計民眾衝向貨車。當民眾走得太近坦克時，士兵就向民眾開火。」

死傷者被送往加沙的數間醫院。加沙衛生部發言人稱數十名傷勢嚴重的人被送往希法醫院，但由於醫療和人力不足，醫生無法應付大量傷者。

英國廣播公司（BBC）引述以軍消息，指有民眾以「危及部隊」的方式走近士兵時，士兵遂向民眾開火。以軍在聲明指事發前民眾包圍貨物車及搶走物資，有數十人因被推擠、人踩人及被貨車輾過而死亡。以國政府發言人形容事件為「悲劇」，稱初步迹象顯示巴人喪生是因貨車衝向等候分發物資的人群而引起。

巴勒斯坦常駐聯合國日內瓦辦公室觀察員赫萊希（Ibrahim Mohammad Khraishi）在人權理事會上，就周四事件傷亡情况跟以色列代表對質，稱：「這些是人盾嗎？這些是哈馬斯戰鬥人員嗎？」美國白宮國家安全委員會發言人周四發聲明稱，正調查以軍向加沙市等待援助巴人開火的報道，形容為「嚴重事件」，「這突顯擴大並維持向加沙提供人道援助的重要性，包括通過可能的臨時停火」。

死亡巴人數目突破3萬

以哈戰爭自去年10月7日以來已持續逾4個月，加沙衛生當局周四稱已造成逾3萬巴人死亡，包括約2.1萬名婦孺，另外有約7000人失蹤，約7萬人受傷。

（BBC/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人道援助 加沙市（Gaza City） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列

上 / 下一篇新聞