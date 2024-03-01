最高院受理豁免權上訴 利特朗普 推翻大選案暫緩審理 再入白宮減障礙

美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院上月6日一致裁定特朗普在推翻2020年大選案並不享有起訴豁免權。特朗普上月12日緊急入稟最高法院上訴，該院法官團前晚以6：3票決定受理案件，將於4月第四周（22至26日）開審，就以下問題作出終極裁決：前總統是否或在多大程度上享有總統豁免權，可就其任內官方行為免於刑事起訴？

特朗普代表律師在緊急入稟狀中稱，哥倫比亞特區巡迴上訴法院的裁決錯誤，指特朗普就其總統任內行為擁全面豁免起訴權，是基於權力分立原則，以及需要防止政黨濫用刑事司法系統，強調如缺乏刑事豁免權，總統正常履行職務的能力將「備受威脅」，稱總統如曾就政治爭議問題作決定，其有可能在政權輪替後遭反對黨起訴。

入稟狀指刑審削競選力損選民利益

入稟狀亦宣稱，若在選舉高峰期間針對特朗普作多個月刑事審訊，將嚴重損害他面對拜登的競選能力，因此哥倫比亞特區巡迴上訴法院的判決，對特朗普以至數以千萬計美國選民的憲法利益構成「即時且難以彌補的傷害」，後者應當有權接收特朗普的競選信息，然後決定在今年11月如何投票。

由司法部所委任、監督涉及特朗普刑事調查的特別檢察官史密斯（Jack Smith）在最高法院考慮是否受理案件期間，則入稟反駁指特朗普作為前總統，因輸掉大選而尋求推翻移交權力的憲制程序，剝奪數百萬選民的公民權，如這些「激進」訴求獲接受，將顛覆美國歷來總統須被問責的傳統認知，同時損害民主和法治。史密斯又強調總統毋須擔憂卸任後遭報復式起訴，因相關做法完全違背深植於美國制度和憲法框架的權力制衡原則。

特朗普在他所創辦的社交媒體Truth Social，對最高法院最終受理案件表示歡迎，稱若缺乏豁免權總統便須經常憂慮卸任後會遭到「錯誤檢控或報復」，甚至「癱瘓施政」，或導致總統「被敲詐勒索」。

美媒報道，最高法院最遲於6月底本年度開庭期結束前，決定特朗普是否享總統轄免權免被起訴。特朗普去年8月被控密謀推翻上屆大選結果，華盛頓聯邦地區法院最初定於下周一開審案件，其後於12月中決定暫緩，等待轄免起訴權案結果。如最高法院最終裁定特朗普不享總統豁免權，推翻大選案重新排期和準備審訊需時，或拖至9月初開審。

倘當選總統有權特赦自己撤控

《紐約時報》指這正中特朗普法律團隊下懷，如推翻大選結果案直至大選後仍未有裁決，而特朗普又當選總統的話，第一他可運用總統權力特赦自己；第二，特朗普委任的司法部官員或會撤銷或擱置特別檢察官調查；第三，司法部向來不會檢控在任總統，意味除非特朗普於任內被國會彈劾，否則即使他會被追究法律責任，最快也要等到2029年他卸任總統後才會有行動。

（紐約時報/BBC/金融時報）