最高院受理豁免權上訴 利特朗普 推翻大選案暫緩審理 再入白宮減障礙

【明報專訊】美國聯邦最高法院周三（2月28日）同意聽取前總統特朗普提出擔任總統期間享有豁免權的主張，今年4月底開庭審理，最遲6月底或7月初有裁決。特朗普因涉嫌密謀推翻2020年大選結果，去年被聯邦大陪審團刑事起訴，案件原定下周一開審，但在最高法院介入下暫緩。今次最高法院受理特朗普享豁免起訴權案被視為後者法律團隊拖延策略奏效，即使特朗普最終不獲免於起訴，但若審訊期拖至大選後，而特朗普又再度當選總統的話，他可尋求撤銷這些聯邦控罪。
美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院上月6日一致裁定特朗普在推翻2020年大選案並不享有起訴豁免權。特朗普上月12日緊急入稟最高法院上訴，該院法官團前晚以6：3票決定受理案件，將於4月第四周（22至26日）開審，就以下問題作出終極裁決：前總統是否或在多大程度上享有總統豁免權，可就其任內官方行為免於刑事起訴？
特朗普代表律師在緊急入稟狀中稱，哥倫比亞特區巡迴上訴法院的裁決錯誤，指特朗普就其總統任內行為擁全面豁免起訴權，是基於權力分立原則，以及需要防止政黨濫用刑事司法系統，強調如缺乏刑事豁免權，總統正常履行職務的能力將「備受威脅」，稱總統如曾就政治爭議問題作決定，其有可能在政權輪替後遭反對黨起訴。
入稟狀指刑審削競選力損選民利益
入稟狀亦宣稱，若在選舉高峰期間針對特朗普作多個月刑事審訊，將嚴重損害他面對拜登的競選能力，因此哥倫比亞特區巡迴上訴法院的判決，對特朗普以至數以千萬計美國選民的憲法利益構成「即時且難以彌補的傷害」，後者應當有權接收特朗普的競選信息，然後決定在今年11月如何投票。
由司法部所委任、監督涉及特朗普刑事調查的特別檢察官史密斯（Jack Smith）在最高法院考慮是否受理案件期間，則入稟反駁指特朗普作為前總統，因輸掉大選而尋求推翻移交權力的憲制程序，剝奪數百萬選民的公民權，如這些「激進」訴求獲接受，將顛覆美國歷來總統須被問責的傳統認知，同時損害民主和法治。史密斯又強調總統毋須擔憂卸任後遭報復式起訴，因相關做法完全違背深植於美國制度和憲法框架的權力制衡原則。
特朗普在他所創辦的社交媒體Truth Social，對最高法院最終受理案件表示歡迎，稱若缺乏豁免權總統便須經常憂慮卸任後會遭到「錯誤檢控或報復」，甚至「癱瘓施政」，或導致總統「被敲詐勒索」。
美媒報道，最高法院最遲於6月底本年度開庭期結束前，決定特朗普是否享總統轄免權免被起訴。特朗普去年8月被控密謀推翻上屆大選結果，華盛頓聯邦地區法院最初定於下周一開審案件，其後於12月中決定暫緩，等待轄免起訴權案結果。如最高法院最終裁定特朗普不享總統豁免權，推翻大選案重新排期和準備審訊需時，或拖至9月初開審。
倘當選總統有權特赦自己撤控
《紐約時報》指這正中特朗普法律團隊下懷，如推翻大選結果案直至大選後仍未有裁決，而特朗普又當選總統的話，第一他可運用總統權力特赦自己；第二，特朗普委任的司法部官員或會撤銷或擱置特別檢察官調查；第三，司法部向來不會檢控在任總統，意味除非特朗普於任內被國會彈劾，否則即使他會被追究法律責任，最快也要等到2029年他卸任總統後才會有行動。
（紐約時報/BBC/金融時報）
相關字詞﹕史密斯（Jack Smith） 豁免檢控權 刑事檢控 2024美國總統大選 2020美國總統大選 特赦 美國最高法院 特朗普 美國