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法校校服試驗盼減欺凌 擬全國推

【明報專訊】法國南部城市貝濟耶4所學校引入學生校服，數百名學生周一（26日）第一次穿校服上學。政府表示若試驗成功，可能在全國範圍推行。這計劃引發爭議，有官員和學生希望這措施可減少個體差異和校園欺凌，但有教師和家長批評治標不治本及浪費公帑。

自1968年以來，法國本土公立學校就不再強制要求學生穿著校服。總統馬克龍上月宣布在約100所學校展開穿校服實驗，如果成功，可能於2026年在全國強制實施。

參加實驗的城鎮多數由右派管治。貝濟耶人口約8萬，失業率高。當地學生及家長在早前的學期中假期時獲邀挑選校服。每套校服價值200歐元（1694港元），費用由貝濟耶政府和中央政府分擔。

法國教育部長貝盧貝說，已有92所學校自願參加穿校服實驗，「我們希望看到穿校服能否帶來課堂寧靜」。貝濟耶極右派市長梅納爾說，穿校服有助於打擊校園霸凌，「有錢人和窮人的穿著不完全一樣……（現在）比較看不出來了」。

工會批評回應膚淺 無助學生

教師工會SE-UNSA抨擊這項措施是「對根本問題的膚淺回應」，「對於解決學生的煩惱和挫敗感毫無幫助」。包括許多家長在內的批評者表示，寧願將錢花在公共教育的其他領域。

（法新社/衛報）

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