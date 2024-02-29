日媒：印度建南亞香港制華 鞏固印度洋戰略區域 恐損生態惹關注

【明報專訊】《日經亞洲》報道，印度計劃在印度洋東部偏遠的安達曼-尼科巴群島大興土木，打造「南亞香港」。報道指印度的計劃是在中國近年展現對印度洋的興趣下加強控制該戰略區域，但工程勢對當地原始天然生態造成巨大破壞，而且會令當地與世隔絕的原住民備受干擾，因而惹來反對聲音。
建機場碼頭工業園旅遊設施
安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）面積1800平方公里，位於斯里蘭卡東面約1300公里，相比起印度本土，該處更接近緬甸和泰國等東南亞國家。《日經亞洲》周一（26日）報道，印度計劃斥資90億美元（約700億港元），令群島一部分搖身一變成為「南亞香港」，當中包括興建國際機場、貨運碼頭、旅遊設施、發電站和工業園等。報道稱，其中天然水深20米的港口將是印度去年公布2047海洋經濟藍圖的核心，政府認為它將能帶動區內經濟增長，亦會釋放當地作為貨運樞紐和旅遊目的地之潛力。
報道指出，印度打算大力開發東面偏遠島嶼有安全戰略考慮。安達曼-尼科巴群島所在位置是全球最繁忙的海上路線之一，途經馬六甲海峽的船舶大多會經過該區。再加上中國近年展現涉足印度洋的興趣，包括與巴基斯坦和斯里蘭卡的港口合作計劃，本月又派研究船到訪與中國關係改善中的馬爾代夫，都令印度加深警惕。報道引述印度一名地緣政治學專家稱，中國在印度視為後院的地區頻頻有動作，是印度要大力開發安達曼-尼科巴群島的原因之一。
勢波及土著棲息狩獵地
不過，有關計劃惹來環保人士大力反對。一批國際種族滅絕專家和近100名印度前公務員組成的「憲制道德小組」，近月先後去信印度政府，指當地的尼科巴（Nicobarese）和紹姆本（Shompen）土著是全球所餘無幾仍與世隔絕的部落，本身已瀕臨滅絕，其棲息地和狩獵地將受工程影響，計劃必須謹慎實行。批評者質疑政府對計劃的影響未有認真研究和評估，只稱「在有需要時」會遷徙原住民。
印度總統穆爾穆（Droupadi Murmu）上周到訪當地5天。在群島首府布萊爾港（Port Blair）一項活動上，穆爾穆稱有需要在發展工作和環境保育之間取得平衡，但強調過去10年當地的開發計劃促進了旅遊業，為年輕人提供更多就業機會。