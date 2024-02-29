日媒：印度建南亞香港制華 鞏固印度洋戰略區域 恐損生態惹關注

建機場碼頭工業園旅遊設施

安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）面積1800平方公里，位於斯里蘭卡東面約1300公里，相比起印度本土，該處更接近緬甸和泰國等東南亞國家。《日經亞洲》周一（26日）報道，印度計劃斥資90億美元（約700億港元），令群島一部分搖身一變成為「南亞香港」，當中包括興建國際機場、貨運碼頭、旅遊設施、發電站和工業園等。報道稱，其中天然水深20米的港口將是印度去年公布2047海洋經濟藍圖的核心，政府認為它將能帶動區內經濟增長，亦會釋放當地作為貨運樞紐和旅遊目的地之潛力。

報道指出，印度打算大力開發東面偏遠島嶼有安全戰略考慮。安達曼-尼科巴群島所在位置是全球最繁忙的海上路線之一，途經馬六甲海峽的船舶大多會經過該區。再加上中國近年展現涉足印度洋的興趣，包括與巴基斯坦和斯里蘭卡的港口合作計劃，本月又派研究船到訪與中國關係改善中的馬爾代夫，都令印度加深警惕。報道引述印度一名地緣政治學專家稱，中國在印度視為後院的地區頻頻有動作，是印度要大力開發安達曼-尼科巴群島的原因之一。

勢波及土著棲息狩獵地

不過，有關計劃惹來環保人士大力反對。一批國際種族滅絕專家和近100名印度前公務員組成的「憲制道德小組」，近月先後去信印度政府，指當地的尼科巴（Nicobarese）和紹姆本（Shompen）土著是全球所餘無幾仍與世隔絕的部落，本身已瀕臨滅絕，其棲息地和狩獵地將受工程影響，計劃必須謹慎實行。批評者質疑政府對計劃的影響未有認真研究和評估，只稱「在有需要時」會遷徙原住民。

印度總統穆爾穆（Droupadi Murmu）上周到訪當地5天。在群島首府布萊爾港（Port Blair）一項活動上，穆爾穆稱有需要在發展工作和環境保育之間取得平衡，但強調過去10年當地的開發計劃促進了旅遊業，為年輕人提供更多就業機會。

（日經亞洲）