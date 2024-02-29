馬紹爾促美兌現撥款 勿逼倒向華

總統指美黨爭阻撥款已損邦交

《衛報》昨天（28日）刊登馬紹爾群島總統海因（Hilda Heine）以電郵形式接受的訪問。海因強調美國之所以答應提供那筆錢，「不是因為美國政府及其人民的慷慨，而是來自各方的艱苦談判」。面對撥款遲遲不至，她說當下美國跟馬紹爾群島的邦交「正在被美國國會黨派政治逐步破壞」。

馬紹爾群島、帕勞（亦譯帛琉）、密克羅尼西亞聯邦位處太平洋的「重要十字路口」、美軍阻擋中國向太平洋推進的「第二島鏈」。它們始於1980年代與美國簽訂《自由聯合協定》（COFA），去年5月續期至2043年。按協定，美國將給予該3島國人民免簽證居留和就業權，以及20年間總值71億美元（約554億港元）的保健、教育等援助，換取美軍享有該3國領土、領空和領海的專屬訪問權。美國國會原該最遲於去年10月1日批核那筆71億美元，卻因國會黨爭耽擱。給上述3國的一筆23億美元（約178億港元），連同給予烏克蘭、以色列等包含於950億美元（約7410億港元）外國軍事援助草案，但共和黨議員執意要把通過與否，與移民改革掛鈎，因此拖延至今。

馬紹爾群島、帕勞、密克羅尼西亞聯邦本月較早時曾向美國國會發表聯署信，警告這樣拖延已在3國人民間「產生不確定」。帕勞總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）也在本月9日的信中警告，拖延正中了中國和帕勞部分政客的下懷，使帕勞人試圖接受中國的經濟誘惑，把台灣的外交承認轉移到北京。

（衛報/英國每日電訊報/福布斯）