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以哈齊潑冷水 反駁拜登「停火論」

【明報專訊】美國總統拜登周一（26日）公開表示對以哈停火釋放人質抱樂觀態度，以色列、哈馬斯的官員周二回應不以為然，反映談判未有突破。

一名匿名以色列官員周二對CNN說，以色列對拜登言論用上「停火」（ceasefire）字眼感到驚訝：「我不知他憑什麼這麼說？」他表示以色列準備好如果要求得到滿足就放還被囚巴人。

以官員質疑「停火」字眼依據

哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）周二表示其組織沒有正式收過「任何新建議」。另一哈馬斯官員阿卜杜勒哈迪（Ahmad Abdelhadi）重申，哈馬斯要求以色列答應「長期停火」，道：「我們對目前的方案不感興趣，因為它沒有滿足我們的要求。」

拜登周一說「期望下周一或之前能夠實現停火」。美國國務院發言人米勒說：「如果能在這個周末或之前達成協議，我們會非常歡迎。」

參與斡旋的卡塔爾、埃及等談判代表仍力圖達成停火6周，交換人質和被囚巴人的協議。不過卡塔爾外交部發言人安薩里周二指情况「依然不穩」。他說，多哈「希望（周四前）我們能夠宣布些東西，但不一定樂觀」。

以色列總理內塔尼亞胡周二的聲明援引哈佛大學美國政治研究中心（CAPS）與民調機構哈里斯（Harris）合做的民調，指美國有82%人支持以色列「徹底打贏」哈馬斯。

（CNN/BBC/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕哈馬斯 以色列 停火協議 卡塔爾 拜登 以色列-哈馬斯戰爭

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