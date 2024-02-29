「不表態」票超預期 年輕選民不滿「老人政治」

18至29歲僅15.6%對拜登有好感

今年1月民調顯示，在18至29歲密歇根州選民中，只有15.6%人對拜登有好感。密歇根州獨立民調專家丘巴稱，對於一名競逐連任的民主黨總統來說，爭取年輕選民支持是不可或缺的，但密歇根州的數據顯示，拜登連任之路確實岌岌可危。密歇根州大學的民主黨組織領袖亦擔心年輕人今年大選不投票。拜登競選陣營在周二密歇根州初選前，也派出加州聯邦眾議員及馬里蘭州州長分別在密歇根大學舉行討論會及網上學生集會，嘗試接觸年輕人。

不過《紐約時報》訪問了密歇根州一些年輕人，他們並不了解拜登在他們關心的議題上有何建樹，密歇根州立大學一名19歲男學生表示，不打算在11月大選支持特朗普或拜登，原因是他們的高齡及在氣候變化問題上的不作為。

不過也有大學生仍支持拜登，密歇根格蘭德瓦利州立大學的大學民主黨副主席詹姆斯指出，拜登政府在大學生債務減免及醫療成本等方面所做的工作明顯優於特朗普。

另一大學生格林表示，她在2020年大選中支持拜登，當時只是「兩害取其輕」，她在周二的初選中因不滿拜登的以色列政策，投了「不表態」票，但她說若在「最後絕望時刻」，仍會考慮在大選再次支持拜登。

（紐約時報）