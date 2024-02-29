密歇根阿拉伯裔票懲拜登響警號 關鍵游離州民主黨初選 13.3%「不表態」票抗議「挺以」

密歇根州初選的選票上，選民可填寫「不表態」選項，意味他們行使了黨的投票權，但不表態支持選票上的候選人。主要由年輕人組成的「聆聽密歇根」（Listen to Michigan）組織近月呼籲民主黨支持者投下「不表態」票，就加沙戰事向拜登傳達「不停火，沒選票」的信息，並定下1萬張「不表態」票目標，這與2016年大選民主黨總統候選人希拉里在該州輸給共和黨對手特朗普時的票數差距相若，拜登在2020年大選則以約15.4萬票差距在該州擊敗特朗普。

密州20萬阿裔選民 舉足輕重

周二在點算逾九成票後，拜登以超過八成得票率擊敗兩名兩名對手勝出，但有逾10萬票（佔總數13.3%）為「不表態」票，遠超「聆聽密歇根」的1萬票目標，也超過2016及2020年兩屆該州初選中少於2%的「不表態」票。拜登發聲明感謝密歇根的選民，稱行使投票權及參與民主是讓美國偉大的原因，但沒提及加沙戰爭及反對他支持以色列的投票運動。

密歇根州登記選民中有約20萬阿拉伯裔選民，是全美其中一個阿裔選民最多的州份，上屆大選該州有64%穆斯林投票支持拜登，但加沙血腥戰爭已削弱拜登在穆斯林和阿拉伯裔選民間的支持，這一群體正是拜登在2020年大選贏得密歇根州的關鍵。

上屆投拜登者感被背叛

領導「聆聽密歇根」活動的埃拉貝德（Layla Elabed）周一批評拜登資助以色列的炸彈「落在密歇根民眾的家人身上，2020年成千上萬投票給他的密歇根民主黨人現在都感到被徹底背叛」。埃拉貝德的妹妹、巴勒斯坦裔密歇根州民主黨眾議員特萊布（Rashida Tlaib）也鼓勵選民投抗議票，她周二在社交平台發布影片稱自己投了「不表態」票，「當密歇根州74%民主黨人支持（加沙）停火時，拜登卻沒有聽到我們的聲音，這就是我們可以用民主的方式說：聽着」。穆斯林人口眾多的密歇根州迪爾伯恩市（Dearborn），32歲選民哈拉稱她投了「不表態」票，因她不想「投給種族滅絕的拜登」。上屆大選投票給拜登的哈拉說，未決定今年會否再投拜登一票，「若他呼籲立即停火，我或許會投給他，但他不會這樣做」。

雖然目前未知有多少投了「不表態」票的選民會在11月大選中拒絕支持拜登，但密歇根是關鍵游離州，若拜登輸掉該州，他的連任之路會非常困難。《霍士新聞》2月民調顯示，若拜登與特朗普再次對決，47%密歇根選民表示會支持特朗普，較支持拜登者多2個百分點。

至於共和黨總統參選人特朗普繼續在初選報捷，他周二在密歇根州初選以68.2%得票率，擊敗得票26.5%的對手黑利獲勝。迄今從未贏得任何一場初選的黑利已表明會繼續參選，直至3月5日的「超級星期二」。

（金融時報/BBC/華盛頓郵報/紐約時報/法新社）