明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

星4線振經濟：提生產力轉型創新開放

【明報專訊】新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰表示，面對全球局勢不穩，新加坡資源限制愈加緊迫，新加坡要循4線推動經濟，包括繼續提高生產力、推動經濟轉型、加強創新和保持開放與合作，如此國家將能維持蓬勃與繁榮。

王瑞杰周二（27日）在國會辯論政府財政政策時指出，大國之間的博弈、戰爭、全球供應鏈受阻等等因素，導致許多國民擔心經濟會否繼續蓬勃和繁榮。他承認，在人口老化下本地勞動力增長已快速跌至零，因此該國必須加倍努力透過生產力推動增長。他表示，要繼續促進經濟增長，除了不斷提高生產力，還有推動經濟轉型、加強創新生態系統，以及繼續成為全球可信賴的伙伴，在多管齊下之下，帶領新加坡向前邁進。

王瑞杰放眼科技開發應用 把握機遇

他表示，為了把握新的機遇，新加坡必須走在了解、發現和開發科學與科技應用的最前沿，以推動現有主要經濟領域的增長，同時為未來的新經濟動力建立能力。政府亦將在幾個月後發布更全面的產業轉型藍圖報告。

在與國際合作方面，王瑞杰稱新加坡必須繼續在各層級加強與國際社會聯繫和協作，並強化新加坡作為技術、創新上可靠連結的角色，讓就算國際合作開始減慢，商界和國家都會知道新加坡繼續會是營商、創新和人才所在的中立地點。

（聯合早報/海峽時報）

相關字詞﹕經濟增長 港星競爭 新加坡

上 / 下一篇新聞