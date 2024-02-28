星4線振經濟：提生產力轉型創新開放

王瑞杰周二（27日）在國會辯論政府財政政策時指出，大國之間的博弈、戰爭、全球供應鏈受阻等等因素，導致許多國民擔心經濟會否繼續蓬勃和繁榮。他承認，在人口老化下本地勞動力增長已快速跌至零，因此該國必須加倍努力透過生產力推動增長。他表示，要繼續促進經濟增長，除了不斷提高生產力，還有推動經濟轉型、加強創新生態系統，以及繼續成為全球可信賴的伙伴，在多管齊下之下，帶領新加坡向前邁進。

王瑞杰放眼科技開發應用 把握機遇

他表示，為了把握新的機遇，新加坡必須走在了解、發現和開發科學與科技應用的最前沿，以推動現有主要經濟領域的增長，同時為未來的新經濟動力建立能力。政府亦將在幾個月後發布更全面的產業轉型藍圖報告。

在與國際合作方面，王瑞杰稱新加坡必須繼續在各層級加強與國際社會聯繫和協作，並強化新加坡作為技術、創新上可靠連結的角色，讓就算國際合作開始減慢，商界和國家都會知道新加坡繼續會是營商、創新和人才所在的中立地點。

（聯合早報/海峽時報）