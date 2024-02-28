明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

馬克龍稱不排除派兵 俄：等同北約宣戰

【明報專訊】法國總統馬克龍周一（26日）在巴黎舉行的「支持烏克蘭國際會議」上表示，西方國家將進一步加大對烏資金和武器支持力度，雖各國「未達共識」，惟他認為「不能排除」未來派遣地面部隊援烏的可能。馬克龍言論引發反彈，俄羅斯周二警告若有北約的歐洲成員國出兵助戰，將難以避免變成北約與俄方的直接軍事衝突。美、英及歐洲多國表示無意出兵。

「支持烏克蘭國際會議」在馬克龍倡議下閉門召開，20多國的元首、政府首腦或部長級代表參加會議，包括德國總理朔爾茨、波蘭總統杜達等。烏克蘭總統澤連斯基通過視像方式參加會議。會前，澤連斯基在烏克蘭首都基輔舉行的新聞發布會上說，烏克蘭去年只收到歐盟所承諾100萬發炮彈的30%，這讓烏軍在前線陷入彈藥不足的困境。

馬克龍周一在會上表示，過去一味提供導彈及防禦系統援烏的時代應該結束，歐洲需從言論轉向行動，作出明確決策，確保俄羅斯無法獲勝。他說：「我們相信，擊敗俄羅斯對於歐洲的安全與穩定不可或缺」。他指俄羅斯不僅在烏克蘭，而且在總體上都表現出更加咄咄逼人的態度，說：「雖然在向烏克蘭派遣西方地面部隊的問題上『沒有共識』，但不應該排除任何事情。我們將盡一切努力確保俄羅斯無法贏得這場戰爭。」

美英歐多國稱無意出兵援烏

不過，一名白宮官員周二向路透社說，美國不打算派兵到烏克蘭，也沒有計劃派遣北約部隊到烏克蘭打仗。英國首相發言人表示，英國有小量人員支援烏軍，但「沒有任何大規模部署計劃」。北約秘書長斯托爾滕貝格亦向美聯社表示，北約沒計劃向烏克蘭派遣作戰部隊。德國、捷克、荷蘭等多國亦表示無意出兵。

克宮發言人佩斯科夫昨回應北約成員出兵風險，說：「那情况下，（北約與俄國直接衝突的）可能毋庸再談，那是必然。」俄羅斯聯邦委員會（上議院）副主席科薩切夫表示，如果北約向烏克蘭派遣軍隊，可視為該組織直接參戰、向俄羅斯宣戰。

另一邊廂，普京在俄羅斯2月27日「特種部隊日」前夕，矢言將繼續強化特種部隊的機動性和攻擊能力，給予新一代武器和器材，強調這是陸軍與海軍長遠發展的關鍵目標之一。俄羅斯特種作戰部隊屬於戰略級常備戰鬥部隊，執行特定任務。特種部隊過去10年參與俄國在敘利亞的秘密行動，並自2022年開始參與侵烏。

（路透社/法新社/衛報）

（俄軍侵烏）

上 / 下一篇新聞