馬克龍稱不排除派兵 俄：等同北約宣戰

「支持烏克蘭國際會議」在馬克龍倡議下閉門召開，20多國的元首、政府首腦或部長級代表參加會議，包括德國總理朔爾茨、波蘭總統杜達等。烏克蘭總統澤連斯基通過視像方式參加會議。會前，澤連斯基在烏克蘭首都基輔舉行的新聞發布會上說，烏克蘭去年只收到歐盟所承諾100萬發炮彈的30%，這讓烏軍在前線陷入彈藥不足的困境。

馬克龍周一在會上表示，過去一味提供導彈及防禦系統援烏的時代應該結束，歐洲需從言論轉向行動，作出明確決策，確保俄羅斯無法獲勝。他說：「我們相信，擊敗俄羅斯對於歐洲的安全與穩定不可或缺」。他指俄羅斯不僅在烏克蘭，而且在總體上都表現出更加咄咄逼人的態度，說：「雖然在向烏克蘭派遣西方地面部隊的問題上『沒有共識』，但不應該排除任何事情。我們將盡一切努力確保俄羅斯無法贏得這場戰爭。」

美英歐多國稱無意出兵援烏

不過，一名白宮官員周二向路透社說，美國不打算派兵到烏克蘭，也沒有計劃派遣北約部隊到烏克蘭打仗。英國首相發言人表示，英國有小量人員支援烏軍，但「沒有任何大規模部署計劃」。北約秘書長斯托爾滕貝格亦向美聯社表示，北約沒計劃向烏克蘭派遣作戰部隊。德國、捷克、荷蘭等多國亦表示無意出兵。

克宮發言人佩斯科夫昨回應北約成員出兵風險，說：「那情况下，（北約與俄國直接衝突的）可能毋庸再談，那是必然。」俄羅斯聯邦委員會（上議院）副主席科薩切夫表示，如果北約向烏克蘭派遣軍隊，可視為該組織直接參戰、向俄羅斯宣戰。

另一邊廂，普京在俄羅斯2月27日「特種部隊日」前夕，矢言將繼續強化特種部隊的機動性和攻擊能力，給予新一代武器和器材，強調這是陸軍與海軍長遠發展的關鍵目標之一。俄羅斯特種作戰部隊屬於戰略級常備戰鬥部隊，執行特定任務。特種部隊過去10年參與俄國在敘利亞的秘密行動，並自2022年開始參與侵烏。

（路透社/法新社/衛報）

（俄軍侵烏）