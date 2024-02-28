WSJ：瑞典「全民防禦」 成防俄示範

俄軍侵烏後約3個月，瑞典及其鄰國芬蘭決定放棄幾十年的不結盟政策，申請加入北約。這兩個國家在防禦方面投入大量資金，並投入資源以防俄羅斯襲擊。

瑞典大部分做法仿效芬蘭的戰備計劃，在俄羅斯2014年從烏克蘭奪取克里米亞後，斯德哥爾摩重新梳理其「全民防禦」戰略。一本名為「一旦危機或戰爭來臨」的20頁政府小冊子告誡公民，「一旦瑞典遭到攻擊，則需要抵抗」

加強民防 16至70歲可上陣

WSJ報道指出，瑞典讓青少年、退休人士、教師、警察參與國家防禦。瑞典政府應急信息網站指出：「所有16至70歲瑞典居民都是瑞典全民防禦的一部分。」瑞典防相榮松表示：「歸根究底，是要讓社會意識到近年來安全環境急劇惡化。」該國正在加強民防，並敦促私人在家中儲備兩周的物資，包括食品、水和不需要電池的收音機。

瑞典的「全民皆兵」手法引人注目，因為與歐洲大部分地區一樣，它與俄羅斯沒有陸地邊界，並且長期尋求通過商業交易和外交與莫斯科接觸。歐洲官員表示，在北約內部，新的北歐成員帶來了全新思維方式。由於來自俄羅斯、中國和其他對手的威脅不斷增加，英國、丹麥和北約總部的軍事領導人和高級官員，最近敦促其他成員採取更加類似芬蘭和瑞典的行動。

（WSJ）

（俄軍侵烏）