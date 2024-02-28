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瑞典准入盟 「北約內湖」成形制俄 波羅的海圍堵最後拼圖 俄專家：更大威脅

【明報專訊】瑞典周一（26日）獲匈牙利國會批准加入北約，清除了加入該軍事同盟的最後障礙，意味該國放棄200年來中立和軍事不結盟政策，將正式成為北約的第32個成員國。在北歐各國都已加入北約後，北約形同將波羅的海變成其「內湖」，緊扼這個對俄羅斯關鍵的出海口，而北約整體軍力也將受惠於瑞典的尖端國防產業和通訊技術。北約秘書長表示瑞典將使北約「更強大兼更安全」，俄羅斯專家則批評這令北約對莫斯科帶來更大威脅。

匈牙利國會周一以188：6票，批准關於瑞典加入北約議定書的議案。任何國家加入北約前均須得到全體成員國一致批准。繼土耳其上月批准後，僅剩匈牙利未予批准。待匈牙利總理歐爾班這幾天簽署相關文件，預計北約數天後亦將舉行瑞典加入北約儀式，屆時瑞典成為北約第32個成員國，北約總部將舉行升旗禮。

在得悉匈牙利國會表決結果後，北約秘書長斯托爾滕貝格表示瑞典將使北約「更強大兼更安全」。德國總理朔爾茨表示，北約有了瑞典，「壯大了我們的同盟，從而達至歐洲和世界安全」。其他成員國如美國、英國、意大利等均表歡迎。

棄200年中立 首相：歷史一天

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）周一在記者會上說，瑞典放棄200年的中立和軍事不結盟政策是「一大步」。北歐國家今後將「500年來首次擁有共同防衛」。他在社交平台X表示這是「歷史一天」。

瑞典和芬蘭本皆軍事不結盟國家，惟在2022年俄軍侵烏後兩個幾月就為國家安全顧慮，一起申請加入北約，並在這兩年間相繼完成加入程序。《紐約時報》稱這可能是俄羅斯侵略烏克蘭始料不及的後果。

不過，芬蘭能以破紀錄速度於去年4月得到確認，瑞典的申請就諸多阻滯。瑞典境內的連串焚燒《可蘭經》示威和庇護庫爾德工人黨成員的問題，使土耳其與之存在隔閡。匈牙利也不滿瑞典對匈牙利民主的批評，要求瑞典停止「誹謗」。直至美國為瑞典與土耳其斡旋，去年答應出售F-16戰機給安卡拉。而克里斯特松上周五（23日）應邀到布達佩斯與歐爾班商討防衛安全合作，又答應提供4架瑞典製「鷹獅」（Gripen）戰機，使匈牙利的「鷹獅」機隊增至18架。

俄專家：助美投射兵力壓俄境

莫斯科國立國際關係大學國際關係研究所分析家利普諾夫（Nikita Lipunov）對塔斯社說：「瑞典加入北約，代表對俄羅斯安全的重大威脅。因為在波羅的海形同『北約內湖』（NATO lake）下，這將有助美國自由地投射兵力去到俄羅斯邊境。」

因芬蘭加盟，北約與俄羅斯接壤界線增加了一倍。隨着瑞典加入，作為俄羅斯傳統出海口的波羅的海，周邊其他國家都已納入北約範圍，故出現如同北約內湖的說法。瑞典去年12月還允許美國使用其17個軍事基地。

此外，北約將因瑞典而增加一支技術先進的軍隊，能為北約引進軍需資源，包括適用於波羅的海海域條件的先進潛艇和具規模的「鷹獅」戰機機隊。其通訊技術又將是北約軍事及其情報蒐集的重要資源。

瑞典自冷戰年代實行軍需自給自足政策，迄今擁有龐大的國防產業；以人均論，它是一大軍火出口國。Global Fire Power本年1月分析，瑞典整體軍力在歐洲排名第8，全球145國排第29。

瑞典防衛通訊技術壯大同盟

瑞典國際事務研究所研究員羅森格倫（Emma Rosengren）表示，瑞典可能充當防衛計劃的後勤中心，「包括輸送人力、物資往想像中的未來戰線」。

瑞典官方智庫瑞典國防研究局高級分析員達爾舍（Robert Dalsjo）說：「北約得到了一個認真、有能力的成員，去除了北歐一個不確定因素。瑞典在美國的核威懾支援下，人民得到了安全感。」

俄羅斯2022年曾警告芬蘭及瑞典倘加入北約，允許北約在兩國領土建立軍事基地，會有嚴重的政治及軍事後果，可能迫使俄羅斯加強波羅的海地區的防禦能力，包括部署核武。

芬蘭去年4月4日正式加入北約時，克宮發言人佩斯科夫表示，北約擴張是對俄羅斯國家利益的襲擊，俄羅斯將不得不採取相應反制措施。

（紐約時報/CNN/衛報/法新社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕北歐 波羅的海 俄軍侵烏 瑞典 北約擴張

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