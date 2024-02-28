拜登盼以哈下周前休戰 路透：哈馬斯讓步 10：1比例巴囚換人質

巴黎談判提40天休戰

拜登周一在紐約市出席競選活動的時候，再被記者問及以哈休戰何時會展開，拜登表示：「我的國安顧問告訴我，我們已經接近了，但是還沒有成事。我的期望是下周一或之前能夠實現停火。」美國全國廣播公司（NBC）周一播出周日錄製的一個節目，當中拜登表示以色列同意在即將開始的穆斯林齋戒月休戰，以便拯救人質。齋戒月將於3月10開始至4月9日結束。

哈馬斯棄全面撤軍關鍵要求

美國有線新聞網絡（CNN）周一引述熟悉談判的消息人士報道，以色列早前批評哈馬斯所提出的休戰協議條款是「癡心妄想」後，哈馬斯作出讓步，放棄了部分的關鍵要求，使談判各方能接近達成初步協議。拜登政府一名官員說：「哈馬斯堅持以色列必須全面撤軍及結束戰爭的主要障礙已經獲得解決。哈馬斯對釋放巴人囚犯數目的要求也有所下降。」參與討論的人士表示，協議可能會分多個階段實施，一旦能達成初步協議，將促成長達6周的休戰，釋放包括婦孺、長者和患病的以色列人質，換取釋放比哈馬斯最初要求的更少巴人囚犯。第二階段的談判預計較複雜，將圍繞釋放被挾持的以色列男兵、刑期較長的巴人囚犯、以軍撤兵和永久結束戰爭等問題。

以色列傳媒報道，以國戰時內閣通過該協議大致框架。路透社昨日引述接近談判的消息人士表示，哈馬斯亦已經收到了在巴黎商討的休戰協議草案，當中包括暫停所有軍事行動40天，並以10：1的比例用巴人囚犯交換以色列人質，而且加沙的醫院和麵包店得到維修，並每天讓500輛運載救援物資的卡車進入加沙。

卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆周一會見了哈馬斯政治局領導人哈尼亞，後者會後表示，哈馬斯歡迎各方調解衝突的努力。

（CNN/金融時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）