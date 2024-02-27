美兵自焚抗議以國「種族滅絕」 稱拒當同謀 直播過程送院不治

高喊「解放巴勒斯坦」後點火

事發於周日下午約1時，一名身穿迷彩制服的男子在位於華盛頓的以色列大使館前示威，並在社交平台Twitch直播。在影片中說「我不會再當種族滅絕的同謀」，又稱與巴人所受的苦難相比，他將做的事微不足道，說自己要採取「激進的抗議行動」。然後他將一樽液體澆到身上再點火，並高喊「解放巴勒斯坦」。影片顯示，在他點火前，有執法人員走近他詢問是否需要協助，他們之後協助滅火。這並非首次有人在以色列外交機構外自焚，去年12月，以色列駐亞特蘭大領事館外也有示威者自焚，現場有一面巴勒斯坦旗。傳媒事後報道，自焚者為25歲的空軍工程師布什內爾（Aaron Bushnell）。

在英國倫敦，一群支持巴人的示威者上周六（24日）在倫敦塔橋揮舞巴勒斯坦旗，並燃點照明彈，要求加沙停火，警方一度要關閉這座地標近一小時。另外，加沙衛生部昨公布， 以軍在加沙已造成29,782人死亡，預計本周將突破3萬人。以色列總理內塔尼亞胡本周將再次與內閣開會，商討準備地面進攻加沙南部拉法市。他周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示，釋放人質的協議若達成，攻打拉法行動只會稍為推遲，但一定會執行，「我們必須這樣做，因為我們的目標是取得完全勝利，且一旦展開行動後，全面勝利指日可待，不是幾個月後，而是幾周後」。以色列戰時內閣成員早前向哈馬斯發出最後通牒，限他們在3月10日齋戒月開始前釋放人質，否則以軍對拉法發動全面攻勢。

加沙死亡人數本周勢破3萬

美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，周末在法國巴黎開會的以色列、卡塔爾、埃及和美國談判代表，已就停火協議的「基本輪廓」達成共識，但尚未敲定細節。以色列傳媒報道，據可能達成的協議，哈馬斯將釋放30或40名人質，包括婦女、長者和傷者，以換取6周停火及釋放300名巴人囚犯。

（衛報/紐約時報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）