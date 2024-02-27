金主閂水喉 黑利陣營稱有資金續參選

「無法拓寬黑利勝利之路」

AFP行動總裁塞德爾（Emily Seidel）周日在發給員工的電郵中表示，考慮到未來初選州份的挑戰，「我們認為任何外部團體都無法發揮實質作用，以拓寬黑利的勝利之路」，但稱AFP行動雖然不再為黑利的競選活動提供資金，但仍然支持她繼續參選。AFP行動去年11月宣布為黑利背書，投入數以百萬計美元廣告費支持她，盼力阻特朗普贏得共和黨提名。

黑利陣營感謝AFP行動一直以來的支持，強調仍有競選資金讓黑利繼續參選，稱在過去24小時內獲保守派基層人士捐款超過100萬美元（約780萬港元）。CNBC報道，除了AFP行動「斷水」，另一億萬富豪霍夫曼（Reid Hoffman）也已經停止資助黑利。

（CNN/CNBC）