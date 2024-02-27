圖瓦盧誕新總理台稱關係未變 京促「站正確一邊」

身為台灣僅存3個太平洋友邦之一的圖瓦盧上月26日舉行國會選舉，選出新一屆16名議員。親台原總理拿塔諾（Kausea Natano）在大選中喪失議席，大選前被視為總理熱門的時任財長潘恩紐（Seve Paeniu）亦表明新政府會檢討對台關係，令外界關注到圖瓦盧對海峽兩岸的取態會否生變。再加上近月數個與台灣有邦交的國家紛紛與台斷交並改與北京建交，包括圖瓦盧鄰國瑙魯，因此今次圖瓦盧政府更迭，備受兩岸、美國和澳洲的密切關注。

特奧未曾公開談對台立場

由於強風大浪持續，身處外島的新科議員滯留近一個月，到近日才能到達首都選出新總理，最終唯一獲提名出選的特奧（Feleti Teo），在該國首次沒有人投反對票下當選。

特奧於1991年至2000年擔任圖瓦盧首任總檢察長，曾為太平洋島國論壇工作，最近職位是中西太平洋漁業委員會主席。他以往未有公開談及對台關係和澳洲安全協議等的立場。不過，台灣駐圖瓦盧大使林東亨在參加特奧獲提名為總理的儀式後向法新社說：「我受邀與全體國會議員和總理當選人午宴，與對方所有人交流，並獲全部人保證。」他說已獲新政府保證台圖關係「穩固、堅實、經久且永恆」。林東亨說：「選前謠言滿天飛，都是些假消息。也許是中國（大陸）在背後散播選後圖瓦盧會跟瑙魯一樣琵琶別抱。」他又形容與特奧是非常好的朋友，彼此很熟。

在北京，外交部發言人毛寧昨天表示，一個中國原則是「人心所向、大勢所趨」，極少數仍然與台灣保持所謂邦交的國家，「應當選擇站在歷史正確一邊，做出真正符合自身根本和長遠利益的正確決斷」。

學者：暫難斷兩岸方針

曾任職於圖瓦盧外交部的加州州立大學多明格斯山分校亞太研究學系助理教授馬里納喬（Jess Marinaccio）指出，由於特奧擔任過的幾個職位都必須與各國打交道，因此對外立場上必須做到四平八穩，不能表達意向，他對兩岸的立場暫難以斷定其方針。

（中央社/法新社/路透社/新華社）