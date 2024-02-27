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烏公布損兵3.1萬 籲美歐一月內增援 澤連斯基預期俄最快5月展新攻勢

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周日（25日）首次公布俄烏戰爭爆發兩年以來有3.1萬烏克蘭士兵陣亡，形容是「巨大損失」，但該數字遠低於美國此前估算的7萬人。他指出，烏軍去年夏天反攻失敗是由於計劃事先外泄予俄羅斯，並預期俄軍可能最快5月展開新攻勢，未來兩個月戰况將「嚴峻」，呼籲美歐一個月內大幅增援。

傷員保密防泄兵力 稱俄18萬人亡

澤連斯基前天在基輔的「烏克蘭2024年」會議記者會說：「至今已有3.1萬名烏克蘭士兵在這場戰爭中被殺，不是30萬，也非15萬人，不論（俄羅斯總統）普京如何撒謊，然而這對我們而言仍是巨大損失。」他拒絕透露烏軍傷員或失蹤人數，避免俄羅斯可推算烏軍現役人員數字，他又稱俄軍有18萬人死亡及數萬人傷。

澤連斯基的說法被指是回應俄羅斯防長紹伊古去年12月宣稱，烏軍有多達38.3萬士兵傷亡。西方傳媒指出，暫無法證實澤連斯基口中的數字，美國有線新聞網絡（CNN）周日報道，烏方一直忌諱公開陣亡士兵人數，烏前防長列茲尼科夫前年6月稱自己相信當時已有數以萬計烏軍陣亡。同年8月，時任烏軍總司令扎盧日內稱己方死亡人數為9000。《紐約時報》去年8月引述美國官員估算，當時烏軍死亡人數已近7萬人，傷員介乎10萬至12萬，俄軍傷亡人數則多一倍。

去夏反攻失敗 歸因計劃外泄

澤連斯基周日亦首次透露，烏軍的行動計劃在去年夏季反攻開始前「便出現在克里姆林宮枱頭」，導致反攻失敗，但未有交代文件如何外泄。他又稱，俄軍去年10月8日發動的攻勢未有收效，預期對方將準備今年初夏，或於5月底展開新的反攻行動，指烏方將按計劃應對，目前已有清晰的反攻新計劃，但不能透露詳情。

澤連斯基在會上也強調急需西方軍援，批評面對俄軍近5個月來的攻勢，其間烏軍武器短缺的問題卻被外界「集體忽視」，而歐盟只兌現了今年3月前運抵100萬枚炮彈目標的三成。他又稱，610億美元（約4758億港元）援烏法案已在美國國會兩院僵持4個月，稱即使歐洲增加付運炮彈給烏克蘭，也無法取代美國軍援。然而他對美國國會最終批出該巨額撥款持樂觀態度，稱美方「知道我們（烏克蘭）一個月內就需要該批援助」。澤連斯基亦期望德國能提供射程達500公里的「金牛座」（Taurus）巡航導彈，相信柏林在等待華府牽頭供烏同類武器。

指武器短缺遭「集體忽視」

澤連斯基呼籲國際團結援烏，稱戰爭踏入第三年將成「轉捩點」，今年全球多國舉行選舉將令烏克蘭面臨即時內外挑戰，相信「戰爭以何種形式終結將取決於今年」。他期望今年上半年可在瑞士舉行烏戰國際和平峰會，爭取全球各國支持烏克蘭，但強調指望烏方提出方案在當下結束戰爭是「錯誤想法」。

匈牙利國會通過瑞典入北約

另外，匈牙利國會新聞辦公室周一表示，國會已通過瑞典申請加入北約的議案，後者將成為北約的第32個成員國。俄羅斯2022年入侵烏克蘭理據之一是北約東擴，然而引發芬蘭及瑞典都放棄軍事不結盟立場申請加入北約，芬蘭去年已正式入盟。

（衛報/法新社/CNN/紐約時報）

（俄軍侵烏）

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