智能匙漏洞10年未堵 英偷車案保險費新高

英格蘭及威爾斯在截至去年3月的一年間，當地汽車失竊情况達到10多年來新高。英國男子杰索普（Steve Jessop）泊在倫敦住所外的現代Ioniq 5汽車本月初被盜，他翻看閉路電視片段發現一名戴帽者走近，在沒強行入侵情况下打開車門，啟動引擎駛走汽車，過程大約20秒。他稱事件難以置信，原相信汽車所用的技術，不會有人能偷走它。

日韓車成目標 有稱廿秒被盜

《觀察家報》指網上出現一種售價達5000英鎊（約4.95萬港元）的「模擬器」，可攔截由汽車與智能車匙之間溝通的信號，模仿後便可取得使用汽車權限。該報調查亦發現，除了韓國現代及起亞汽車，日本豐田汽車及其子品牌凌志（Lexus）亦成為偷車賊目標。涉及智能車匙的汽車盜竊情况增加亦令汽車保險費急升，有車主收到保險費報價一年逾2000鎊（約1.98萬港元）。

手提模擬器截取信號

美國加州大學及華盛頓大學的研究員早在2011年發表報告，警告有可能會發生汽車軟件受攻擊的情况，從而令汽車被解鎖車門及啟動引擎。專門處理電子證據及通訊攔截案件的英國大律師梅森（Stephen Mason）2012年4月亦在刊物發表文章，指無匙系統會有可能被破壞，敦促車廠改良設計。梅森指汽車業界不想為適當的安全付出成本，導致人們擁有最新技術的汽車，但要安裝舊式的軚盤鎖防盜。

英格蘭及威爾斯地區在截至去年3月的一年間，當地汽車失竊有逾13萬宗，較此前一年約10.7萬多約2.2萬宗，更較2014年約7萬宗多近1倍，情况達10多年來新高。

現代回應稱正優先研究方法處理模擬器問題；起亞未有置評。豐田發言人則稱，在部分車型的最新版本引入強化安全硬件後，盜竊問題顯著下降，亦正為舊車款研究解決方法。

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）否認業界忽視安全問題，指他們一直在跟罪犯「軍備競賽」。

（觀察家報）