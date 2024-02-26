美英再襲胡塞 伊朗批加劇緊張

美國防部公布的聯合聲明稱，美英在澳洲、巴林、丹麥、加拿大、荷蘭及新西蘭支持下展開新一輪打擊，軍事行動針對胡塞武裝位於也門8個地點的18個目標，包括地下武器及導彈儲存設施、空防系統、雷達和直升機，回應該組織持續襲擊商船和海軍船艦。

化肥貨輪遇襲 恐釀環境災難

胡塞武裝軍事發言人周日稱他們發射數枚海軍導彈，攻擊掛上美國旗的油輪Torm Thor。美軍中央司令部昨在社交網站X表示導彈驅逐艦梅森（Mason）號攔截了一枚反艦彈道導彈，梅森號及油輪無恙。掛有伯利茲國旗的貨船Rubymar上周日（18日）亦受到胡塞武裝攻擊，中央司令部前日在X指貨船嚴重受損，令海面出現近29公里長油污，該船原本在運送逾4.1萬噸的化肥，或流入紅海加劇環境災難。

另一邊廂，以色列代表團上周五在巴黎跟卡塔爾、埃及和美國代表就有關以哈雙方停火及釋放人質開會後，已返國並向戰時內閣交待會談最新成果。法新社昨引述以國傳媒指內閣同意未來數天派代表到卡塔爾繼續談判，以色列國安顧問前晚也稱可有達成協議的空間。

（路透社/法新社/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）