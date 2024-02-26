「阿根廷特朗普」晤特朗普 惺惺相惜

特朗普在會議演講提到米萊伊，並借用其政治口號Make America Great Again（「讓美國再次偉大」，簡稱MAGA）來讚揚對方，他說：「他是MAGA：讓阿根廷再次偉大（編按：阿根廷英文Argentina，代替America後簡稱仍是MAGA）。我意識到他是少數幾個真正能把這件事做好的人之一。」特朗普一名顧問在社交平台X發布兩人在後台會面的片段，興高采烈的米萊伊稱許特朗普「慷慨大方」，「我希望再次見到你，下次我希望你會成為總統」。

在會見特朗普前一天，米萊伊在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯接待美國國務卿布林肯。布林肯其後在記者會讚揚米萊伊穩定經濟的努力。

反對緊縮 阿根廷數省威脅停供油

米萊伊當選後表明美國將成為其政府主要盟友。他正尋求國際貨幣基金組織（IMF）向作為其最大債務國的阿根廷提供更多貸款，以支持自身改革，因此迫切需要IMF最大股東美國的支持。惟國內有不同勢力抵抗米萊伊以緊縮開支為重點的財政改革，阿根廷的主要石油生產省份近日威脅切斷對國內其他地區的石油供應，其中南部丘布特省長托雷斯上周六明言：「如果他們不尊重各省並繼續施壓，下周三不會出一滴油。」

（金融時報/彭博社）