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副總統人選 南達州長初選新星呼聲高

【明報專訊】隨着美國前總統特朗普取得共和黨內總統提名的成數愈益提高，可能作為其副總統競選拍檔的人選也開始受關注。美國保守派政治行動會議（CPAC）上周的非正式投票結果顯示，一名女州長與一名曾參加初選的生物技術企業家得票最多。

上周三至上周六在首都華盛頓市郊舉行的一年一度CPAC，首次整合了一張17人名單舉行不具約束力的投票，讓出席者挑選堪與特朗普拍檔競選的副總統人選。結果，52歲南達科他州首名女州長內姆（Kristi Noem）及38歲俄亥俄州企業家、共和黨內初選新星拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），分別得到15%支持居首，其後是獲9%支持的前任夏威夷州聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）。代表南卡羅萊納州的聯邦參議員斯科特（Tim Scott）與代表紐約州的聯邦眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik），各得8%支持。

內姆、拉馬斯瓦米、斯蒂芬尼克等名單上5人，上周五以特朗普曾主持的真人騷節目《飛黃騰達》模式在CPAC發言，通過對特朗普的讚美向他表忠。

消息：德桑蒂斯無意伙拍特朗普

特朗普上周二晚受訪透露，佛羅里達州長德桑蒂斯、佛州眾議員唐納茲（Byron Donalds），以及內姆、拉馬斯瓦米、加伯德、斯科特，是其考慮的其中6名拍檔人選。不過《紐約時報》、CNN上周援引消息人士報道，德桑蒂斯不打算擔任特朗普競選拍檔。

（紐約時報/彭博社）

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