黑利借力民主黨 效果成疑惹批評

黑利力圖避免在南卡州初選遭遇災難之際，支持黑利的倡導組織和一個「超級政治行動委員會」（超級PAC）向那些沒有在本月3日民主黨初選中投票的人發送郵件，鼓勵他們在上周六投票給黑利，以阻止特朗普勝出。

原來，南卡羅萊納及另外17州，不要求選民在其選民登記表上選擇政黨，所舉行的初選屬開放式，允許任何黨派的選民參加任何一個黨的初選，惟只可參加其中一個。

特朗普本月早些時候向共和黨人拉票時，猛烈抨擊南卡州的開放式初選，「黑利正在推動民主黨人投票。他們其實不可以這麽做」。

由於擔心疏遠共和黨人，黑利的競選團隊堅稱她並未向民主黨人示好。她的競選經理安克尼（Betsy Ankney）告訴記者，黑利正在努力擴大共和黨選民支持並吸引獨立人士。

南卡州民主黨策略師西賴特（Antjuan Seawright）說，黑利和她的盟友嘗試表明他們可以拼湊出一個更廣泛的聯盟，並「降低（敗選）打擊的嚴重性」，但「我不認為她能說服很多民主黨人參與」。

即使參加黑利競選集會的少數民主黨人，也懷疑這項努力的成效。霍里縣民主黨人吉布森說：「能有所作為嗎？可能不會，但如果我們不出來，就沒有機會。而且這對我來說除了時間之外沒有任何代價。」

（Politico/CBS News）