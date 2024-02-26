明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

黑利借力民主黨 效果成疑惹批評

【明報專訊】美國共和黨總統參選人、南卡羅萊納州前州長黑利面對前總統特朗普這個強大對手，試圖依靠民主黨人來減少在家鄉初選中的失利，但效果成疑，亦遭特朗普批評。

黑利力圖避免在南卡州初選遭遇災難之際，支持黑利的倡導組織和一個「超級政治行動委員會」（超級PAC）向那些沒有在本月3日民主黨初選中投票的人發送郵件，鼓勵他們在上周六投票給黑利，以阻止特朗普勝出。

原來，南卡羅萊納及另外17州，不要求選民在其選民登記表上選擇政黨，所舉行的初選屬開放式，允許任何黨派的選民參加任何一個黨的初選，惟只可參加其中一個。

特朗普本月早些時候向共和黨人拉票時，猛烈抨擊南卡州的開放式初選，「黑利正在推動民主黨人投票。他們其實不可以這麽做」。

由於擔心疏遠共和黨人，黑利的競選團隊堅稱她並未向民主黨人示好。她的競選經理安克尼（Betsy Ankney）告訴記者，黑利正在努力擴大共和黨選民支持並吸引獨立人士。

南卡州民主黨策略師西賴特（Antjuan Seawright）說，黑利和她的盟友嘗試表明他們可以拼湊出一個更廣泛的聯盟，並「降低（敗選）打擊的嚴重性」，但「我不認為她能說服很多民主黨人參與」。

即使參加黑利競選集會的少數民主黨人，也懷疑這項努力的成效。霍里縣民主黨人吉布森說：「能有所作為嗎？可能不會，但如果我們不出來，就沒有機會。而且這對我來說除了時間之外沒有任何代價。」

（Politico/CBS News）

上 / 下一篇新聞