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南卡初選「主場」大敗 黑利未言退 五連敗後金主續捐款　盼下周「超級星期二」反挫特朗普

【明報專訊】美國共和黨總統提名戰上周六（24日）來到南卡羅萊納州，一如外界預期，前駐聯合國大使黑利未能在自己曾任州長的家鄉平反敗局，以逾20個百分點的巨大差距慘敗予出線大熱的前總統特朗普。然而，經歷「五連敗」的黑利仍頂住退選壓力，轉赴密歇根州繼續競選活動，其金主也繼續提供競選捐款，寄望她可在下月5日的「超級星期二」實現絕地反擊，惟外界分析仍普遍看淡。

投票結束後3分鐘 特朗普告捷

繼艾奧瓦州、新罕布什爾州、內華達州和美屬處女島（或稱美屬維爾京群島）後，特朗普前天在南卡州又得票59.8%勝出黨內初選，其僅餘對手黑利在「主場」只獲39.5%。因差距過大，美聯社甚至投票甫結束即宣布特朗普勝出。特朗普也在投票結束後僅3分鐘即發表勝利演說，豪言「從未見過共和黨如現在般團結」。

南卡羅萊納大學政治學教授達爾莫法爾（David Darmofal）分析，特朗普能如此迅速獲推算獲勝，令他實際上成為「假定的共和黨總統提名人」，令黑利面對更大退選壓力。

儘管黑利被普遍認為出線機會渺茫，且分析和選民認為她愈強撐參選下去，愈可能損害其政治前途和品牌，可是黑利猶不言退。黑利在南卡州最大城市查爾斯頓重申會繼續參選，她說：「（得票）40%不是一小撮人。我們共和黨初選中有一大班人表示他們想有另外的選擇。當大多數美國人都不喜歡特朗普和拜登，我不會放棄。」

黑利仍具吸金力 支撐選舉工程

黑利未肯退選的其一因素是「銀彈」未斷絕。她依然獲得金主支持，其競選團隊指她上周初在將於3月19日初選的佛羅里達州籌得「有意義的六位數」。《華爾街日報》則指其主要捐款人包括創投、商界人士，即使募款金額遠低於特朗普陣營，但足夠做選舉民調、賣廣告和旅費。對比之下，特朗普陣營財務狀况漸見壓力，其競選團隊及最少一個支持他的超級政治行動委員會（Super PAC）出現入不敷支，而特朗普本人還要應付連場官司。

路透社報道，10幾名捐款者、募捐者和籌款顧問認為特朗普涉及的刑事案最終會迫使他退出選舉，黑利屆時可成為出線者，而另有一些人支持黑利純粹因為反特朗普。6名分析家和黑利支持者表示，期望黑利等下周的「超級星期二」絕地反擊——當日有15個州和1個屬地（美屬薩摩亞）舉行初選投票或黨團會議，包括大選游離州弗吉尼亞和科羅拉多，而且不少州份的高等教育選民比例較高，跟此前初選所見的黑利支持者特點脗合。共和黨金主查爾斯‧科赫（Charles Koch）名下一個Super PAC「美國人為繁榮行動」（Americans for Prosperity Action）為黑利拉票出錢出力，2月派選舉工作人員到田納西、北卡羅萊納和弗吉尼亞3州逐家逐戶接觸保守派選民。

然而，黑利這次未能「主場」取勝的南卡州是共和黨總統提名戰的南方州份首戰，向來是此後選情的風向標。特朗普競選團隊曾稱有信心在3月19日或之前結束提名戰——條件是在全國2429名黨代表中贏得至少1215張支持票，美媒統計指特朗普目前以107票領前黑利的20票。

特朗普上周六出發到南卡州首府哥倫比亞前，在首都華盛頓一場保守派集會上表明，如果在11月5日的大選中擊敗拜登，那將是美國的「審判日」，也是「我的終極、絕對的報復」。

（NBC/路透社/華爾街日報）

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