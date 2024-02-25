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4西方領袖同訪基輔 重申軍事經濟全面撐烏

【明報專訊】俄軍侵烏昨（24日）踏入第3年，歐盟委員會主席馮德萊恩、意大利總理梅洛尼、加拿大總理杜魯多和比利時首相德克羅4名西方領袖同日訪問烏克蘭首都基輔，重申強調軍事、經濟等全面支持烏克蘭。另一方面，俄軍昨公布防長紹伊古近日到前線視察，激勵部隊士氣。

馬克龍警告普京：勿望歐厭倦戰事

上述4名西方領袖從波蘭乘坐通宵列車於昨日抵達基輔，馮德萊恩在社交平台稱，此行「為慶祝烏克蘭民眾非比尋常的抵抗力量」，表示西方「比任何時候都更堅定支持烏克蘭，包括財政、經濟、軍事和道德上」，而這將「直至該國最終獲得自由」。杜魯多和梅洛尼昨跟烏克蘭總統澤連斯基簽訂新的安全協議，後者之後主持七國集團（G7）視像峰會，澤連斯基列席。法總統馬克龍昨發聲明，警告俄總統普京「勿指望歐洲人會厭倦（戰事）」，馬克龍另在社交平台強調援烏承諾不會動搖。英國首相辛偉誠亦指，英國「準備不論代價和時間」支持烏克蘭直至勝利。

澤連斯基昨日在基輔一個活動上說：「我們為此戰鬥，用了我們生命的730日。任何正常人都希望戰爭結束，但我們無人容許烏克蘭終結。」他強調，要得到「具公義性」的和平。

俄軍昨發表聲明，指紹伊古在俄軍攻佔下烏克蘭東部重鎮阿夫迪伊夫卡後視察前線。普京前天則在「祖國保衛者日」向俄軍將士致辭，讚揚他們是為「真理和正義而戰的英雄」。

另外，路透社引述基輔一名消息人士稱，烏克蘭無人機昨日攻擊俄羅斯一間大型鋼鐵廠，導致大火。該廠位於鄰烏邊境以北約400公里，產量佔全國18%，其原材料被用作生產導彈、炮彈和無人機等。

（路透社/法新社/霍士新聞）

（烏戰2年）

相關字詞﹕俄軍侵烏 烏戰2年 基輔 紹伊古（Sergei Shoigu） 澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 德克羅 杜魯多 梅洛尼（Giorgia Meloni） 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

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