阿拉巴馬醫企停IVF 特朗普撐人工受孕箍票

由共和黨人控制的阿拉巴馬州最高法院本月16日裁定子宮外的冷凍胚胎可被視為兒童，意外毁壞胚胎或會被追究刑責。法院裁決源於早前有3對夫婦控告一名人士破壞其冷凍胚胎，該州下級法院裁定胚胎不能被定義為人或兒童，但被最高法院推翻裁決。有關裁決引發新一輪生殖醫學爭議。阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）旗下醫學中心上周三（21日）稱須評估受刑事起訴或面臨懲罰賠償的可能，因此暫停IVF操作。該州一些醫院和診所也以避免法律風險為由，暫停IVF服務。

拜登歸咎多名保守派法官

此裁決既激怒了維護生育權的選民，也打擊了共和黨爭取鄉郊婦女和獨立選民支持的如意算盤。反之，民主黨向來強調維護生育權利，正好藉此議題爭取選票。民主黨總統拜登上周四斥裁決「可惡和不可接受」，將這些裁決結果歸咎上屆總統特朗普任內提名多名保守派法官。

共和黨人正努力應對反墮胎裁決後的政治反彈。全國共和黨參議院委員會上周五向該黨國會參選人發備忘，指示他們支持IVF。前總統特朗普上周五在南卡州一場競選集會上表示贊成IVF，呼籲阿拉巴馬州等全國50州立法機關火速行動，尋找維護IVF的即時解決辦法。他說：「我強烈支持為那些希望擁有一個寶貝、漂亮小嬰孩的夫婦提供人工受孕。」去年一項皮尤民調顯示，美國有42%人正在接受IVF或認識在接受此療程的人，而且不乏較大可能投票給共和黨或曾投票給特朗普的無黨屬選民。

阿拉巴馬州共和黨籍總檢察長馬歇爾則表示，無意引用裁決檢控尋求IVF服務的家庭或服務提供者。

（路透社/英國廣播公司/紐約時報）