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以總理首交戰後加沙方案 與美「背道而馳」

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡上周四（22日）晚首次向內閣提交以哈戰爭後加沙安排方案，內容包括全面控制加沙安全事務及宗教教育，以達至非軍事化和去激進化的目標。方案未提及巴勒斯坦自治政府的角色，也拒絕國際單方面承認巴勒斯坦立國。有關方案與美國主張由改革後的巴人自治政府管理戰後加沙「背道而馳」。巴人自治政府批評方案旨在永久佔領巴人土地，注定失敗。

內塔尼亞胡這份題為《後哈馬斯原則》的文件，當中涵蓋加沙戰後中、長期計劃。中期目標是以色列尋求保留控制部分加沙土地，沿整個邊境建立安全區，且在加沙與埃及接壤的邊境建立地面及地底屏障，防止武器走私，並控制加沙的海陸空，以軍也擁有在加沙執行任務的「無限自由」，以防任何「恐怖活動」死灰復燃，僅容許巴人警隊擁有「維持治安」的武器。

民生方面，以色列將僅容許「當地富管理經驗的組織」執行公共命令，該組織「須跟支持恐怖主義的國家或團體無關」，亦提及將針對加沙所有宗教教育和社會機構展開「全面去激進化項目」。長期而言，以方「徹底反對國際強行決定有關巴人的最終安排」，強調只能經以巴直接談判達成協議。

有關內容與內塔尼亞胡以往的說法分別不大，而今次是首次把它們匯集成單份文件並提交戰時內閣。暫未知文件會否提交國會表決。

方案被轟謀佔巴人土地 「注定失敗」

巴人自治政府主席阿巴斯的發言人魯代納譴責方案圖謀「使以色列求久佔領巴勒斯坦土地，並阻撓建立巴勒斯坦國」，指任何改變加沙地理和人口現况的計劃「注定失敗」。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，巴人應通過一個「重振的巴勒斯坦自治政府擁有發言及投票權」，又指美方反對縮減加沙面積，亦不希望看見巴人被迫遷出加沙。正訪問阿根廷的美國國務卿布林肯表示，美方原則上反對加沙戰後遭任何形式的「再度佔領」。

該方案明顯與拜登政府正與阿拉伯國家討論不同。華府方案尋求讓巴人自治政府回歸加沙，為迎來區內長遠徹底轉變打下基礎，包括巴勒斯坦立國、為以色列提供安全保證，以及促成以色列和沙特阿拉伯關係正常化。

（金融時報/紐約時報/華爾街日報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕巴勒斯坦自治政府 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 內塔尼亞胡 加沙 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列

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